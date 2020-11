První dáma USA Jill Bidenová. Učitelka, která se profese nevzdá ani nyní | E15.cz

„Pokud se dostaneme do Bílého domu, budu dál učit,“ řekla ještě před volbami Bidenová, která nahradí dosavadní první dámu Melanii Trumpovou. „Je to důležité. Chci, aby si lidé uvědomili hodnotu učitelů, vážili si jejich práce a profesi pozvedli,“ dodala Bidenová, která učí angličtinu na Northern Virginia Community College.

Za 231 let existence role první dámy tak může být Jill Bidenová jedinou první dámou Spojených států, která kdy měla placenou práci mimo Bílý dům. Podle historičky Katherine Jellisonové z Ohio University to bude i první prezidentova manželka, která má doktorský titul.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK