Borrell svolal kvůli Libanonu mimořádné zasedání ministrů zahraničí EU. Zúčastnit by se měl Lipavský

Šéf unijní diplomacie svolal kvůli situaci v Libanonu na dnešek mimořádné neformální zasedání ministrů zahraničí EU prostřednictvím videokonference. Oznámil to podle agentury Reuters Peter Stano, mluvčí Josepa Borrella. Schůzka by se měla konat v pět hodin odpoledne a Česko by měl zastupovat ministr zahraničí Jan Lipavský.