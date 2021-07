Branson dobyl vesmír, Sony sází na roboty | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Bulharský výsledek je nejistý

Nedělní předčasné parlamentní volby v Bulharsku nemají jasného vítěze a zřejmě bude nutné na výsledek vyčkat i několik dní. Rozdíly mezi zisky dvou nejsilnějších stran jsou podle odhadů tak těsné, že není možné v tuto chvíli jednoznačně říct, zda vyhrála protestní strana Je takový národ (ITN) baviče Slaviho Trifonova nebo středopravicové hnutí Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova.

Lidé v Bulharsku se k volebním urnám vydali podruhé za tři měsíce. Po dubnovém hlasování ani jedna ze tří hlavních politických stran neuspěla při sestavování vlády. Zemi nyní vede přechodný kabinet. "Stejně jako po dubnovém hlasování očekávám, že se dočkáme roztříštěného kabinetu, kdy ani jedna strana nebude schopná vládnout sama," řekla podle serveru Politico Genovena Petrovová z výzkumné společnosti Alpha Research.

Další milník ve vesmírné turistice

Miliardář Richard Branson v neděli úspěšně absolvoval let kosmickou lodí své společnosti Virgin Galactic. Během letu nad Novým Mexikem se VSS Unity, vyvíjená sedmnáct let, dostala za hranici vesmíru.

"O tomto okamžiku jsem snil už od dětství, ale upřímně řečeno, nic vás nepřipraví na pohled na Zemi z kosmu," řekl novinářům Branson, který tak ve vesmírném soutěžení miliardářů porazil Elona Muska a Jeffa Bezose. Virgin Galactic chce od příštího roku na suborbitální lety vypravovat turisty.

Z trhů a burz

Sony sází na roboty

Společnost Sony očekává, že výrobu televizorů, telefonů či kamer převezmou z velké míry roboti. Bezobslužné výrobní linky podle ní sníží náklady v největší továrně firmy na televize v Malajsii o 70 procent do fiskálního roku 2023, uvedl list The Financial Times. Automatizace má zároveň zvýšit kvalitu produkce. Také údaje o prodeji bude analyzovat umělá inteligence ve snaze efektivněji nastavit objem výroby.

"Nemyslím si, že samotná automatizace přinese dostatečné klady. Klíčové bude využití digitalizace k propojení prodeje a výroby," tvrdí představitel společnosti Kimio Maki.

Rusko hledá dlouhodobý bič na těžaře

Rusko zvažuje dlouhodobější opatření, která státu umožní získat větší podíl na zisku těžebních společností. Moskva minulý měsíc oznámila plán vývozních cel na ocel, nikl, hliník a měď. Mají mít různou sazbu a platit začnou v srpnu. Krok má pomoci nejen státní pokladně, ale také regulovat růst cen stavebních materiálů. Tato cla by měla fungovat dočasně, agentura Bloomberg však nyní s odkazem na své zdroje píše, že ruská vláda vážně uvažuje o změně daní z těžby nerostných surovin, o čemž už se spekulovalo dříve.

Podle aktuálních informací by mohla být daň svázána s cenami surovin na trhu, tento systém by patrně fungoval od začátku roku 2022, kdy skončí zmíněná cla. Konečné rozhodnutí má však padnout po zářijových parlamentních volbách.

Nordstrom na nákupech

Maloobchodní americký řetězec Nordstrom v neděli oznámil, že koupí minoritní podíly ve čtyřech módních značkách, které od počátku února vlastní britský Asos, zaměřených na mladší klientelu. Půjde o Topshop, Topman, Miss Selfridge a prádlo HIIT. Detaily transakce nebyly oznámeny, společnosti údajně zvažují rozvoj strategického partnerství.

Tweet dne

Srdcervoucí výsledek ukončil Euro 2020, ale Gareth Southgate a jeho angličtí svěřenci podali heroický výkon. Přinesli národu hrdost a zaslouží si velké uznání.

Britský premiér Boris Johnson komentoval výsledek nedělního finále evropského fotbalového šampionátu, ve kterém tým Anglie v penaltovém rozstřelu podlehl mužstvu Itálie. Zápas provázely výtržnosti anglických fanoušků, kteří se snažili proniknout na stadion ve Wembley bez vstupenek.

Stane se dnes