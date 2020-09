Britské firmy bojují s koronavirem, nemají čas na brexit | E15.cz

Z aktuálního šetření Konfederace britského průmyslu (CBI) mezi více než šesti stovkami společností vyplývá, že 77 procent by jich dalo přednost dohodě. Jen čtyři procenta preferují završení brexitu bez jakékoli úmluvy, což by vedlo k výměně zboží a služeb podle pravidel Světové obchodní organizace. Zvlášť silná je podpora dohody mezi výrobními firmami a těmi, které se zabývají transportem.

Zřejmě jsou znepokojeny nedávným prohlášením člena kabinetu Michaela Gova, že by se v případě nepříznivého scénáře v Kentu v lednu mohly tvořit fronty čítající až sedmi tisíc kamionů. Gove varoval, že za těchto okolností by jen polovina velkých a pětina malých firem byla plně připravená na přísné kontroly, které unie zavede. Mnoho kamionů by patrně dorazilo na hranice bez příslušných formulářů. "Proto by je francouzští pohraničníci vraceli a ucpaly by tak přechod Dover-Calais," dodal.

Řada společností je přitom kvůli koronaviru připravena na možné dramatické změny hůře, než před rokem, kdy brexit bez dohody hrozil poprvé. Britský think tank Ústav pro vládu už v létě varoval, že 61 procent byznysu neučinilo vůbec žádné přípravy na konec přechodného období.

Podotkl, že za současné situace bude přijímání opatření na poslední chvíli pro mnoho společností extrémně náročné. "Mnoho firem sáhlo do úspor na horší časy, aby se udržely na hladině. Tyto peníze by jinak mohly využít k přípravě na brexit," konstatoval institut.

Společnosti si také stěžují na to, že od vlády nemají dostatek informací, aby věděly, na co se vlastně mají připravit. Žádají po ní větší součinnost. "COVID19 je noční můra, která nás plně vytížila. A teď nějak musíme najít čas a zdroje navíc, abychom naplánovali brexit. Stresuje mě, že bych měl něco dělat, abych se připravil, ale nevím co," řekl BBC Ryan Maughan z Avid Technology, která dodává díly pro elektrická a hybridní auta a z velké míry závisí na evropských zakázkách.

Situace znervózňuje i byznysmeny, kteří v roce 2016 hlasovali v referendu pro odchod království s výhledem na to, že si mimo společenství polepší. Kupříkladu šéfa balící firmy Phoenix Handling Solution Andrewa Lawlesse. "Když jsme si uvědomili, že dosáhnout obchodní dohody bude problém, skutečně jsme zauvažovali nad tím, zda jsme se rozhodli správně. Jsem si jistý, že nás čeká několik bezesných nocí," uvedl podle britské veřejnoprávní stanice.

Šéfka CBI Carolyn Fairbairnová tvrdí, že nejrozumnějším řešením pro byznys v době současné nestability by bylo nalezení kompromisu s EU. "Dobrá dohoda poskytne nejsilnější možný základ pro to, aby se země vzpamatovaly z koronaviru. Udrží britské firmy konkurenceschopné omezením byrokracie a dodatečných nákladů a umožní jim věnovat tolik potřebné čas a zdroje na překonání těžkých časů před námi," řekla listu The Guardian.

Tento týden se koná další kolo jednání o rozvodu, šance na dosažení průlomu měsíce stojících rozhovorů jsou však malé. Londýn tento měsíc popudil Brusel otvírám už loni dohodnutých záležitostí, týkajících se obchodního režimu v Severním Irsku.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič dal v pondělí království ultimátum, aby z projednávaného zákona o vnitřním trhu do středy odstranilo kontroverzní pasáže, jinak EU sáhne k právním krokům. Má se přitom za to, že dohoda musí být schválena do konce října, optimálně na summitu v půlce měsíce.