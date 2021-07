Studium v zahraničí: V Británii situaci komplikuje brexit | E15.cz

Na zahraničních univerzitách studuje přibližně třináct tisíc vysokoškoláků z Česka. Nejvíce jich směřuje do Velké Británie. Po brexitu se ale podle poradenského centra pro studium v zahraničí UniLink odhaduje pokles zájmu o studium v této zemi až o 50 procent. Vyšší školné sice do jisté míry vyrovnají stipendia univerzit pro unijní studenty, větší problém je ale ztráta nároku na studentskou půjčku britské vlády. Agentury a organizace, které pomáhají Čechům dostat se na školy v cizině, potvrzují, že zájem o studium ve Spojeném království opadl.

Přestože školné bylo i dříve překážkou, studenti si mohli vzít studentskou půjčku, která jim umožňovala splácet dluh po dokončení studií s ohledem na výši jejich příjmu. Od vystoupení země z EU však neexistuje ani tato možnost, a proto se studium ve Spojeném Království stává pro mnohé nedosažitelné.

Anglické vysoké školy stále přijímají studenty z Evropské unie, nyní je však označují jako mezinárodní studenty a řadí je do jedné skupiny se studenty mimo Evropu. Ti již nemají stejné finanční benefity, jako měli ještě minulý rok.

Finanční stránka studia je mnohem náročnější a pomoc studentům mnohem nižší než dříve. Pro porovnání, student z České republiky ještě minulý rok platil za roční studium bakalářského programu 9 250 liber (274 028 korun), nově to bude 12 tisíc až 55 tisíc liber (360 tisíc až 1 651 000 korun) s ohledem na obor a prestiž univerzity. Skotsko, kde občané EU mohli studovat zadarmo, zvedlo školné přibližně na 22 tisíc liber (651 tisíc korun) ročně.

V Evropě se však objevují mnohé nové možnosti, kam jít za studiem. Univerzity přizpůsobují své programy pro mezinárodní studenty a tím vítají i ty české.

Nizozemsko

Nizozemsko nabízí moderní univerzity a každoročně se umísťuje na předních žebříčcích hodnocení. Mezi nejprestižnější univerzity se dle webu TopUniversities.com řadí University of Delft na 57. místě a University of Amsterdam na 61. místě na světě. Země nabízí přes dva tisíce programů vyučovaných v anglickém jazyce, a tak je populární pro mnoho mezinárodních studentů. V porovnání s Británií roční studium stojí pro českého studenta přibližně 2 100 eur (51 tisíc korun) ročně. Navíc mají studenti Evropské unie možnost vzít si studentskou půjčku, která se začíná splácet dva roky po ukončení studia, a po patnácti letech nesplacený dluh propadá.

Itálie

V Itálii se nachází nejstarší univerzita v Evropě – University of Bologna. Průměrná cena ročního studia na prestižních univerzitách se pohybuje okolo 2 500 euro (64 450 korun) ročně, ceny se však liší dle programu a univerzity. Dle již zmíněného žebříčku se Milánská University of Bocconi umístila na 10. místě na světě v kategorii Business and Management a deník Forbes ji pro MBA program zařadil na 4. místo. Bakalářský program stojí 12 080 euro (307 650 korun) ročně, univerzita sjednala dohodu s místní bankou Intesa Sanpaolo Bank, u které si studenti z Evropské unie mohou půjčit peníze na studium bez ohledu na jejich finanční situaci. Půjčka jim platí po celou dobu studia pod podmínkou, že během ročníku splní určitý počet kreditů/předmětů.

Německo

Německé univerzity nabízejí studijní programy v německém jazyce, které jsou často zpoplatněny pouze malým vstupním poplatkem. Poplatky za studia se liší podle spolkové země, ve které se univerzita nachází. Mnoho univerzit nabízí i programy v angličtině, které mohou být zpoplatněny, to však závisí na jednotlivých univerzitách. Průměrně je poplatek kolem 4 tisíc eur za semestr. V Německu v Heidelbergu je jedna z nejznámějších právnických univerzit v Evropě. Německo nabízí mnoho stipendijních programů pro studenty z Evropské unie, patří mezi ně například DAAD, kterou ročně získá sto padesát českých studentů.

Rakousko

Alternativou pro Německo může být i studium na rakouských univerzitách. Zde se školné neplatí, povinné je pouze zaplatit studentský poplatek ve výši 20 eur (515 korun). Mezi nejprestižnější školy se řadí University of Vienna, založená roku 1365, která se umístila na 151. místě pro rok 2021.

Španělsko

Mezi přední Španělské univerzity se řadí Autonomní univerzita v Madridu, která se umístila na 207. místě, a Univerzita v Barceloně na 168. místě v celosvětovém žebříčku. Univerzita v Madridu nabízí bilingvní obory, ve kterých se studenti učí předměty jak v angličtině, tak ve španělštině. Cena tohoto bakalářského studia se poté pohybuje kolem 6 800 eur (173 222 korun) podle oboru studia.

Švýcarsko

Švýcarsko má několik úředních jazyků, proto zde univerzity nabízejí programy v angličtině, němčině, francouzštině a italštině. Země je známá především pro své hotelové školy, ve kterých si studenti procházejí všemi pozicemi, které jsou od fungování hotelu neodmyslitelné, klade se tedy důraz nejen na informace, ale i na získání praktických zkušeností. Nejznámější je například University of Lausanne. Cena za semestr je 580 švýcarských franků (13 800 korun). Švýcarské ETH Zurich je proslulá polytechnická škola a řadí se mezi nejlepší školy na světě v tomto oboru. Jeden semestr stojí 730 švýcarských franků, což je kolem 17 tisíc korun. Avšak k této částce je nutné připočítat drahé náklady na život v zemi.

Francie

Mezi nejznámější francouzské univerzity patří Science Po. Ta se od roku 2021 rozhodla určovat výši školného dle progresivní křivky a na základě individuálního posouzení. Proto studenti neplatí jednotné školné, ale pohybuje se v rozmezí od 0 do 13 tisíc eur (0 až 335 tisíc korun) pro bakaláře, s průměrným poplatkem 5 350 eur (137 tisíc korun). Na jiné prestižní francouzské univerzitě, Ecole polytechnique, je roční školné 12 500 eur (322 tisíc korun). Tato škola nabízí nejrůznější stipendia dělená podle finanční potřeby jednotlivců i podle jejich výsledků.

Při hledání vhodné univerzity je nejdůležitější zvážit jak cenu školného, tak cenu výdajů za život a ubytování, která se v každé zemi liší, například dle typu ubytování – zda si student vybere bydlet v soukromém ubytování, nebo na koleji. Nejlepší je kontaktovat přímo univerzitu ohledně možností stipendií či jiných půjček.