Británie ruší cla na americké zboží, která zavedla Evropská unie | E15.cz

Vstřícný krok k Washingtonu

Velká Británie od ledna zruší cla na dovoz zboží ze Spojených států v hodnotě čtyř miliard dolarů, tedy skoro 87 miliard korun. Cla na produkty z USA uvalila Evropská unie v listopadu. Jednalo se o odvetu za podporu, kterou Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing v dlouholetém sporu s jeho evropským konkurentem – firmou Airbus. Britové se tímto krokem snaží zlepšit vztahy se Spojenými státy, což by jim mělo pomoci při vyjednávání o vzájemné obchodní dohodě. Londýn tím zároveň dává najevo, že si po definitivním vystoupení z EU 31. prosince nastaví svoji vlastní celní politiku.

Konec nadějí pro Trumpa

Nejvyšší soud USA odmítl žádost republikánských stoupenců prezidenta Donalda Trumpa, kteří požadovali přezkoumání výsledku voleb v klíčovém státě Pensylvánie. Soud své rozhodnutí nekomentoval. Pensylvánský guvernér Tom Wolf v listopadu potvrdil, že se vítězem hlasování ve státě stal Trumpův demokratický soupeř Joe Biden. Snahy současného šéfa Bílého domu zpochybnit letošní volby vycházejí naprázdno. Žaloby jeho týmu už dříve selhaly i v Arizoně, Georgii, Nevadě a ve Wisconsinu.

Akcie rostly díky vakcínám

Americké burzy v úterý posilovaly. Vzhůru je táhly především tituly velkých farmaceutických společností. Například akcie americké Moderny vyrostly o 6,48 procenta poté, co si Švýcarsko od ní objednalo další tři miliony vakcín. Index Dow Jones celkově posílil o 0,35 procenta. S&P 500 vzrostl o 0,28 procenta a Nasdaq Composite zpevnil o 0,5 procenta. Mírně v plusu včera uzavřela obchodování také většina západoevropských trhů, a to především díky novým nadějím na uzavření brexitové dohody. Výjimkou byl pouze francouzský CAC 40, jenž klesl o 0,23 procenta.

Japonské podniky dostanou další pomoc

Japonské hospodářství se zotavuje z dopadů koronakrize výrazně rychleji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt třetí největší ekonomiky světa se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 22,9 procenta. Analytici přitom v polovině minulého měsíce předpovídali růst pouze o 21,4 procenta. Japonská vláda v čele s premiérem Jošihidem Sugou v úterý přesto schválila nový záchranný balíček na podporu tamních firem ve výši 73,6 bilionu jenů, čili asi 15,3 bilionu korun. Jedná se už o třetí finanční injekci, kterou Japonsko poskytne svým podnikům v letošním fiskálním roce.

A day after unloading its self-driving vehicle unit, Uber on Tuesday parted ways with its “flying taxi” business.https://t.co/FTdZKOCIeM