Brusel přitvrdil: EU sníží dovozní kvóty na ocel o polovinu a zdvojnásobí cla
Evropská komise (dále EK) oficiálně představila plán na ochranu ocelářského průmyslu. Navrhuje v něm snížit kvóty na dovoz oceli o 47 procent na 18,3 milionu tun ročně. Clo na dodávky přesahující tyto kvóty by se mělo zároveň zvýšit na 50 procent z dosavadních 25 procent. Komise to uvedla v tiskové zprávě. Cílem je ochrana evropských oceláren ohrožených levnými dovozy z Asie i tvrdší americkou celní politikou.
„Silný a dekarbonizovaný ocelářský sektor je klíčový pro konkurenceschopnost, ekonomickou bezpečnost a strategickou autonomii Evropské unie," uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Evropský ocelářský průmysl podle EK čelí negativním důsledkům nadbytečných globálních kapacit pro výrobu oceli, které jsou z velké části důsledkem netržních praktik. „Nadměrné globální kapacity náš průmysl poškozují. Musíme konat právě teď," dodala.
Místopředseda EK Stéphane Séjourné na síti X krátce před zveřejněním plánu napsal, že cílem opatření je zachránit evropské ocelárny a pracovní místa. Návrh má nahradit současná opatření na ochranu ocelářského průmyslu, jejichž platnost vyprší v polovině příštího roku.
Evropský ocelářský průmysl se v posledních letech potýká s vážnými problémy. Čelí dovozu levné oceli z Číny a dalších asijských států i celním bariérám u vývozu do zemí, jako jsou Spojené státy a Kanada.
Ochrana ocelářů
Generální ředitel evropského ocelářského svazu Eurofer Axel Eggert podle agentury Reuters uvedl, že navrhovaná opatření sníží podíl importu na trhu s ocelí v EU na 15 procent a že by mohla zachránit tisíce pracovních míst. Největšími vývozci oceli do EU vloni byly Turecko, Indie, Jižní Korea, Vietnam, Čína, Tchaj-wan a Ukrajina
Americký prezident Donald Trump letos zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku do USA na 50 procent. EU po červencovém dosažení obchodní dohody s USA uvedla, že bude s Washingtonem v oblasti kovů úzce spolupracovat na ochraně evropských a amerických ocelářů před konkurencí z Číny.
Evropští výrobci oceli nicméně podle agentury Reuters nadále čelí 50procentnímu clu na dodávky do USA. Zdroje Reuters z EU nedávno uvedly, že nová opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu budou odrazovým můstkem pro podrobnější rozhovory s Washingtonem.