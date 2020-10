Pokrytec Prymula? Také zahraniční politici porušují lockdown | E15.cz

Povinné zakrývání nosu a úst, dvoumetrové rozestupy či omezení pohybu a shromažďování. Takovými metodami se světové vlády snaží zastavit současnou koronavirovou pandemii. Přísná pravidla se však stávají silně kontraproduktivními ve chvíli, kdy je porušují i ti, kteří se na jejich zavedení sami podíleli. Čeští hříšníci Martin Nejedlý, či nejnověji Roman Prymula se mohou zařadit do této „vybrané“ společnosti:

Velká Británie

Spojené království patří už od jara k nejzasaženějším zemím COVIDEM-19 v Evropě. Antikoronavirová opatření zde byla zejména v dubnu a květnu velmi přísná. Obyvatelé směli například opustit své domovy pouze na jednu hodinu denně, a to výhradně za účelem nákupu nebo cvičení. Až na výjimečné případy se také nemohli vzdálit na více než pět mil, tedy přibližně osm kilometrů od místa bydliště. Tamní politici si s tím nicméně hlavu nezřídka nelámali.

Na konci letošního května vyšlo najevo, že hlavní poradce premiéra Johnsona Dominic Cummings, jenž v roce 2016 vedl kampaň za vystoupení Británie z Evropské unie, porušil v březnu, tedy v době nejtvrdších vládních restrikcí, takzvaný lockdown. Deníky The Guardian a Daily Mirror zjistily, že Cummings vycestoval z Londýna do více než 400 kilometrů vzdáleného Durhamu, přestože vykazoval příznaky koronavirové nákazy. Na zpáteční cestě si navíc udělal rodinný výlet na téměř padesát kilometrů vzdálený hrad. Samotný Johnson byl v té době testován pozitivně na COVID-19.

Navzdory kritice ze strany médií, veřejnosti i ostatních politiků, Cummings nebyl za tento přešlap nijak potrestán a stále zůstává ve své funkci. V Británii byla už dříve usvědčena z porušení lockdownu také skotská hlavní hygienička Catherine Calderwoodová. Ta navzdory vlastním výzvám, aby Britové necestovali, podnikla dvě cesty do svého venkovského sídla. Calderwoodová na rozdíl od Cummingse rezignovala. V říjnu byl nachytán i bývalý šéf britských labouristů Jeremy Corbyn, jak bez roušky večeří ve společnosti devíti lidí. V Británii se aktuálně nesmí najednou shromažďovat více než šest jedinců, kteří nebydlí ve společné domácnosti.

Irsko

Sousední Irsko je na tom co do počtu nakažených oproti Británii výrazně lépe. I na tomto ostrově však platila letos přísná pravidla, která se někteří neváhali porušovat. Asi nejvíce pozornosti vzbudil Phil Hogan - zkušený irský politik, jenž zastával úřad evropského komisaře pro obchod a měl se účastnit vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím o budoucích vztazích.

Hogan porušil státní nařízení hned dvakrát. Poprvé, když se na konci července vrátil do Irska z pracovní cesty v Bruselu a nedodržel povinnou 14denní karanténu. Podruhé v srpnu, když se spolu s osmdesáti dalšími lidmi zúčastnil golfového večírku. Vláda přitom v daný moment povolovala setkání maximálně šesti jedinců v uzavřených prostorech. Po druhém prohřešku Hogan přijal odpovědnost a podal demisi. „Opakuji svou srdečnou omluvu občanům Irska za chyby, které jsem udělal během své návštěvy,“ řekl Hogan při skládání své funkce.

Polsko

Polský premiér Mateusz Morawiecki se na jaře zúčastnil smutečního ceremoniálu v ruském Smolensku, během kterého si země připomínala 10. výročí od pádu polského vládního letounu, během nějž zahynul tehdejší prezident Lech Kaczyński a prakticky celé velení polské armády. Už samotné konání akce v době státních restrikcí vzbudilo vlnu kritiky.

Morawiecki byl navíc spatřen, jak nedodržuje dvoumetrový rozestup od ostatních návštěvníků a nenosí roušku. Předseda vlády se bránil vysvětlením, že přesně nevěděl, jaká pravidla aktuálně platí. Média si posléze kladla otázku, kdo jiný už by to měl vědět lépe, než samotný premiér země. Také Morawiecki svůj úřad po incidentu neopustil.

Nový Zéland

V červenci se vzdal svého úřadu novozélandský ministr zdravotnictví David Clark. I on nedodržel předepsaná pravidla více než jednou. V době tamního zákazu vycházení v březnu si nejprve vyšel s rodinou na procházku na pláž a později se ještě projel na kole. Clark svoji rezignaci nabídl bezprostředně po incidentu. Kvůli boji s pandemií ale nakonec zůstal ministrem až do léta. Clark byl kritizován rovněž za to, že údajně nezvládl situaci ohledně testování lidí na novozélandských letištích. Jeho stát je přitom dlouhodobě považován za jeden z nejúspěšnějších v boji s nákazou COVID-19. Dosud zde s nemocí zemřelo jen 25 osob.

Austrálie

Třebaže australské úřady nařizovaly obyvatelům, aby přes velikonoční svátky nejezdili na dovolenou, ministr kultury Nového Jižního Walesu Don Harwin na výzvu nereagoval a klidně si odjel do své víkendové chaty na pobřeží oceánu. Za tento přečin byl potrestán pokutou tisíc dolarů, neboli 23 tisíc korun. Harwin se také omluvil a 10. dubna odstoupil z funkce. „Není nic důležitějšího než práce vlády na boji s koronakrizí. Nechci, aby mé soukromé záležitosti odváděly od tohoto boje pozornost,“ uvedl tehdy ministr na vysvětlenou.