Čeští záchranáři v Bejrútu kvůli demonstracím přerušili práci | E15.cz

Na náměstí Mučedníků v centru libanonské metropole se demonstranti začali scházet již nedlouho po poledni místního času. Někteří z nich drželi podle Reuters v rukou napodobeniny šibenic i s provazy a s nápisem: „Odstupte, nebo budete viset.“ Podle odhadů agentury se nakonec na místě shromáždilo na 7000 lidí, někteří z nich házeli kameny. Slzný plyn pořádkové síly použily proti demonstrantům, kteří se snažili překonat zátarasy v ulici vedoucí k budově parlamentu. „Lid chce pád režimu,“ skandovali někteří. Jiní nesli transparent s nápisem „Odejděte, jste vrazi“.

Ještě před začátkem demonstrace vyzvala libanonská armáda všechny v přístavu zasahující záchranné týmy, včetně toho českého, aby se vrátily zpět na své základny. Uvedl to mluvčí hasičů Martin Kavka. Všichni členové týmu jsou podle něj v pořádku a čekají na další pokyny od vojáků.

Mnozí Libanonci protestují proti vládě již od loňského října. Během demonstrací žádali, aby odešlo celé vedení země. Přičítají mu rozsáhlou korupci, která Libanon přivedla do hluboké ekonomické krize. Nyní, když se vyjasňují okolnosti ničivé exploze, nevěří, že státní instituce dospějí k pravdivému závěru. Řada Libanonců si v této souvislosti přeje mezinárodní vyšetření incidentu.

„Nemáme vůči vládě žádnou důvěru,“ uvedla studentka Celine Díbová, zatímco utírala krev ze stěn poničeného domu, v němž má byt. „Přála bych si, aby vládu nad Libanonem převzala OSN,“ povzdechla si.

Premiér Hasan Dijáb a prezident Michel Aún uvedli, že výbuch byl způsoben 2750 tunami špatně uskladněného dusičnanu amonného. V pátek pak prezident řekl, že vyšetřovatelé zkoumají, zda příčinou neštěstí byla nedbalost, nehoda či vnější zásah. Dosud bylo zadrženo asi 20 lidí, jde většinou o inženýry a pracovníky přístavu a celnice.

„Doufám, že kontrolu nad námi prostě převezme jiná země. Naši lídři jsou zkorumpovaná banda “ uvedla psycholožka Maryse Hayeková, jejíž rodiče při výbuchu přišli o dům.

Ve čtvrtek Bejrút navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron, který rozzlobeným davům slíbil, že se peníze na pomoc Libanonu nedostanou do zkorumpovaných rukou. Francie spolu s OSN v neděli uspořádá online dárcovskou konferenci pro Libanon. Účast již přislíbil mimo jiné americký prezident Donald Trump. Podle dosavadních odhadů libanonských úřadů mohl výbuch způsobit škody za až 15 miliard dolarů. Hluboce zadlužený Libanon, který byl již před výbuchem a koronavirem v hluboké ekonomické krizi, by však takovou částku sám zaplatit nemohl, píše Reuters.

Francie a další státy včetně ČR bezprostředně po explozi přispěchaly Libanonu na pomoc, do země vyslaly letouny s potravinovou pomocí, lékařským vybavením čí pátrací týmy.

Z České republiky do Libanonu ve středu přiletěly čtyři desítky specialistů z týmu USAR, kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek. Ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař.

Čtyři dny po ničivé explozi v bejrútském přístavu zůstává stále ještě přes 60 pohřešovaných a s přibývajícími dny šance na přežití klesá. Podle Kavky se tak zvažuje návrat týmu zpět do Česka. „Záleží na libanonské straně, jestli nebude třeba ještě mít požadavek, abychom tam zůstali, ale návrat by pravděpodobně mohl být do několika dnů,“ uvedl Kavka.

Obětí exploze, která poničila několik čtvrtí, je zatím 154. Z více než 5000 zraněných je přes sto v kritickém stavu. Mezi oběťmi je i manželka nizozemského velvyslance v Libanonu, oznámilo nizozemské ministerstvo zahraničí.