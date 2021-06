Dovolená s dětmi: řada zemí po nejmenších testy nežádá | E15.cz

Slovensko

Země patří k nejvstřícnějším, testy nepožaduje po českých turistech mladších osmnácti let. Stačí, když je rodiče zaregistrují prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica).

Ve Vysokých Tatrách se loni tvořily fronty turistů. Autor: Profimedia

Avšak pozor, větší komplikací může být návrat. Jelikož teď Slovensko patří k zemím se středním rizikem, měly by neočkované děti starší pěti let podstoupit ještě na Slovensku před návratem PCR nebo antigenní test v případě cesty veřejnou dopravou nebo po návratu, pokud rodina cestuje individuálně.

Rakousko

Do země mohou bez testu děti mladší deseti let, pokud cestují v doprovodu dospělé osoby. V případě samostatné cesty pro ně platí stejná pravidla jako pro dospělé. Starší nezletilí potřebují na cestu buď potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativní test. Případně ho mohou absolvovat na místě nejpozději do 24 hodin po příjezdu. Pro návrat platí stejná pravidla jako v případě Slovenska.

Polsko

Výjimku z karantény bez povinnosti předložit negativní test mají děti do dvanácti let cestující v doprovodu dospělé osoby. Výhodou zpáteční cesty je, že Polsko patří mezi země s nízkým rizikem, není tedy nutné nic zařizovat.

Německo

Děti ani dospělí nepotřebují osvědčení a nemusejí podstupovat karanténu či se registrovat. Výjimkou je přílet do země, kdy je po cestujících požadován test, osvědčení o očkování či prodělání nemoci. Pro návrat platí pravidla pro země se středním rizikem.

Chorvatsko

Chorvaté od příjezdových pravidel osvobozují děti mladší dvanácti let, cestující s rodiči či opatrovníky. Pro starší platí požadavek negativního testu, potvrzení o očkování či prodělání nemoci. Rovněž Chorvatsko patří mezi země se středním rizikem, čímž se řídí podmínky pro zpáteční cestu.

Řecko

Řecká pláž Autor: Reuters

Země je přísnější, potvrzení nepožaduje pouze po dětech mladších šesti let. Všechny starší osoby musejí prokázat bezinfekčnost PCR testem nebo předložit doklad o očkování či prodělání nemoci. Rodiče před cestou vyplňují formulář, kam vpisují i děti. Pozor, Řecko patří mezi země s vysokým rizikem, kromě vyplnění dotazníku a předložení příjezdového testu v případě cesty veřejnou dopravou je potřeba, aby děti starší pěti let absolvovaly po návratu do pěti dnů PCR test. Do výsledku je třeba setrvat v izolaci.

Itálie

Červnové Benátky Autor: Reuters

Země nevyžaduje test pouze po dětech mladších dvou let, navíc nezavedla výjimky z testování pro očkované či osoby, které nemoc prodělaly. Před cestou je navíc potřebná registrace, nezletilí mohou být v jednom formuláři s dospělými. Po příjezdu je nutné nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení. Návrat se řídí pravidly pro země se středním rizikem.

Francie

Francouzi jsou benevolentní k dětem mladším jedenácti let v doprovodu dospělých osob. Pro starší platí nutnost testu či potvrzení o očkování. Francie patří mezi země s vysokým rizikem.

Španělsko

Španělské úřady vyžadují po všech, včetně dětí, kteří se do země dostanou letecky či lodí, vyplnění on-line formuláře, na jehož základě cestující obdrží QR kód. Osoby mladší dvanácti let už nemají další povinnost, pro starší platí nutnost předložit doklad o negativním testu, očkování či prodělané nemoci. Španělsko je zařazeno mezi země s vysokým rizikem, návratová pravidla jsou totožná s Řeckem.

Bulharsko

Stát u Černého moře od středy 16. června výrazně usnadnil cestovní českým občanům, kteří již nemusejí předkládat žádné důkazy o bezinfekčnosti. Výhodou Bulharska je navíc status země s nízkým rizikem, návrat je tedy rovněž bez omezení.

Turecko

Turecko se otevírá turistům. Autor: Reuters

Ministerstvo zahraničí doporučuje, aby si cestující do Turecka pravidla pro vstup do země ověřili u zastupitelského úřadu. Základem je nicméně test či potvrzení o vakcinaci nebo prodělání nemoci. Podle neoficiálních zdrojů jsou z nutnosti testování vyňaty děti do šesti let. Turecko patří mezi státy s velmi vysokým rizikem.

Pro návrat je zapotřebí vyplnit formulář, před cestou zpět je nutné v případě dětí starších pěti let absolvovat test a po návratu mezi pátým a čtrnáctým dnem PCR test. Do té doby je třeba setrvat v karanténě.

Tunisko

Tunisané jsou shovívaví k dětem do dvanácti let, ty nepotřebují žádné potvrzení. Ostatní musejí předložit doklad o očkování či prodělání nemoci, pokud od ní uplynulo více než šest týdnů. Další možností je PCR test při příjezdu, pro takové cestovatele platí i jistá omezení na místě, která se liší podle toho, zda jde o organizovanou či individuální turistiku. Tunisko patří mezi země s velmi vysokým rizikem.