Izrael znovu bombarduje Pásmo Gazy. Oběti zatím hlášeny nejsou | E15.cz

Obnovený konflikt

Izraelská armáda uskutečnila v noci na dnešek nálety na palestinské Pásmo Gazy. Stalo se tak krátce poté, co zápalné balóny vypuštěné z Pásma Gazy způsobily asi dvacet požárů na jihu Izraele. Zatím nejsou hlášeny žádné ztráty na životech. Jedná se však o první významnější porušení příměří mezi Palestinci a Izraelci od 21. května, kdy byl zastaven jedenáctidenní ozbrojený konflikt, jenž si vyžádal 260 mrtvých, převážně na palestinské straně. Izrael nálety potvrdil a v prohlášení uvedl, že je připraven na všechny scénáře, včetně obnovení bojů.

Kauza dolu Turów se vyostřuje

Česko požádalo Soudní dvůr Evropské unie, aby udělil Polsku pokutu ve výši pěti milionů eur, tedy asi 127,3 milionu korun, za každý den, kdy bude pokračovat těžba hnědého uhlí v polském dole Turów nedaleko českých hranic. Informoval o tom samotný soud EU na svém Twitteru. Ten už v květnu Polákům na žádost Čechů nařídil důl Turów okamžitě uzavřít. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale vzápětí přiznal, že Varšava nařízení nedodrží, protože by to mělo negativní dopad na energetickou bezpečnost země a zaměstnanost v regionu. České úřady argumentují, že těžba poškozuje životní prostředí v Libereckém kraji.

Evropské akcie zdražovaly, americké naopak

Akciové trhy ve Spojených státech v úterý oslabily. Investoři se zjevně obávají rostoucí inflace a slabých maloobchodních tržeb. Index S&P 500 se snížil o 0,2 procenta. Dow Jones ubral 0,27 procenta a technologický Nasdaq Composite se propadl o 0,71 procenta. Naproti tomu burzy v západní Evropě včera posilovaly. Dařilo se například pojišťovnám nebo výrobci letadel Airbus, který se po sedmnácti letech dočkal ukončení obchodního sporu s americkým Boeingem. Panevropský benchmark STOXX Europe 600 zpevnil o 0,11 procenta. Francouzský CAC 40 přidal 0,35 procenta. Německý DAX a britský FTSE 100 shodně vyrostly o 0,36 procenta.

Windows 10 skončí za čtyři roky

Americký technologický gigant Microsoft oznámil, že od 14. října roku 2025 přestane podporovat Windows 10. Během několika příštích týdnů firma představí nový operační systém, který dosavadní software za čtyři roky nahradí. Společnost zatím tají, jak se další Windows bude jmenovat. Někteří komentátoři spekulují, že značka kompletně změní název. Windows 10 byl spuštěn v roce 2015 a Microsoft tehdy tvrdil, že se jedná o finální verzi operačního systému. Jeho předchůdce Windows 7 se „odebral na odpočinek“ loni.

Jaguar Land Rover will begin tests on a hydrogen fuel-cell prototype model based on its Land Rover Defender vehicle as the carmaker looks to expand its zero-emission car options. Read more https://t.co/85JZ7ptEps pic.twitter.com/qKxgE4qVZj