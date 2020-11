Čína chce podstatně více dovážet. Videoprůmysl roste | E15.cz

Top události

Čína se plánuje otevřít světu

Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém středečním projevu prohlásil, že se jeho země chce více otevřít obchodním dohodám a mezinárodní spolupráci. Růst má především dovoz. Během příštího desetiletí chce Čína dovézt zboží v hodnotě 22 bilionů dolarů, zhruba 503,3 bilionu korun. Tamní ekonomika se jako jediná z globálních trhů úspěšně zotavuje z koronakrize. Otázkou zůstává, jak se tyto plány podaří naplnit. Ani jeden z kandidátů na prezidenta USA zjevně nemá v úmyslu ukončit čínsko-americkou obchodní válku.

Indonésie je po 22 letech v recesi

Největší ekonomika jihovýchodní Asie se poprvé od roku 1998 ocitla v recesi. Ve třetím čtvrtletí meziročně poklesla o 3,49 procenta. V předchozím kvartále to bylo dokonce o 5,32 procenta. Země je s více než 400 tisíci případy COVID-19 nejnakaženější zemí regionu. Její hospodářství je také velmi závislé na cestovním ruchu, který prožívá těžký úpadek. V metropoli Jakarta platí od poloviny září částečný lockdown. Vláda očekává, že až 3,5 milionu obyvatel přijde kvůli pandemii o zaměstnání.

Z trhů a burz

Cena akcií šla nahoru

Akciovým trhům v západní Evropě se navzdory nejistému výsledku amerických prezidentských voleb ve středu dařilo. Nejvíce rostly tituly v sektoru zdravotnictví. Příliš se nevedlo bankám a těžařům. Panevropský index STOXX Europe 600 nicméně zpevnil o 2,05 procenta. O 2,44 procenta se zvýšil také francouzský CAC 40. Německý DAX uzavřel obchodování v plusu 1,95 procenta a o 1,67 procenta si polepšil britský FTSE 100. Ve výrazně kladných číslech skončily po divoké jízdě nahoru a dolů také všechny hlavní indexy v USA.

Zlatý věk pro videohry

Tržby globálního videoherního průmyslu letos meziročně vyrostou o pětinu na 174,9 miliardy dolarů, více než čtyři biliony korun. Tvrdí to nizozemská analytická společnost Newzoo. Výhled zahrnuje hry pro mobilní telefony, konzole i osobní počítače. Newzoo nečeká, že by daný trend zmizel po skončení pandemie. Analytici se domnívají, že odvětví bude do roku 2023 každoročně zvyšovat prodeje nejméně o 9,4 procenta. Největšímu videohernímu vývojáři na světě – čínské firmě Tencent – ráno vyskočily akcie na hongkongské burze o přibližně pět procent.

Bonus

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Joe Biden: „Udržte si víru, přátelé. Tohle vyhrajeme.“

Donald Trump: „Vypadá to pro nás dobře po celé zemi. Děkuji!“

Stále pokračuje boj o křeslo amerického prezidenta. Oba kandidáti Donald Trump i Joe Biden věří, že mohou vyhrát.

Stane se dnes