Dědic Pinochetova generála prodává ostrov u Chile. Půlmiliardová nabídka rozdělila společnost | E15.cz

Ostrov Guafo je totiž domovem vzácné flóry a fauny i posvátným místem domorodých Araukánců, též nazýváných Mapučů. Ochránci přírody se obávají, že nový majitel udělá z ostrova turistickou destinaci. Informoval o tom server BBC Mundo.

"Ostrov je vstupem do zálivu Corcovado, který je nejdůležitější oblastí potravy pro keporkaky a plejtváky obrovské u chilského pobřeží," citoval Yacqueline Montecinosovou ze Světového fondu na ochranu přírody deník The Guardian. Guafo je také domovem největší kolonie buřňáků temných na světě či ohrožené vydry pobřežní. Žijí na něm rovněž lachtani hřivnatí a hnízdí tam tučňáci magellanští.

Ostrov Guafo, který je přezdíván kvůli jedinečnosti své flóry a fauny "chilské Galapágy" a podle deníku The Guardian ho v roce 1834 navštívil i přírodovědec Charles Darwin, je v soukromých rukou asi sto let a ochránci přírody se zatím marně snaží, aby ho vláda vyhlásila přírodní rezervací. Podle chilského ministerstva životního prostředí to nynější legislativa neumožňuje, protože ostrov je soukromým vlastnictvím.

Ostrov Guafo nyní podle deníku The Guardian vlastní společně obchodník Paul Fontaine a Rodrigo Danús, který ho zdědil po generálovi Luisi Danúsovi, ministrovi vlády diktátora Augusta Pinocheta. "Toto území skončilo v soukromých rukou, protože v roce 1927 se schválil zákon, který umožnil rozdělení majetku komunit Mapučů. A Pinochetova ústava z roku 1980 povolila prodej veřejných věcí, jako je voda či ostrovy," řekl BBC Diego Ancalao z nadace pro rozvoj a záležitosti domorodého obyvatelstva.

"U jižního pobřeží Chile, 37 kilometrů jihozápadně od ostrova Chiloé se nachází ostrov Guafo. Neobydlený ostrov má rozlohu téměř 202 kilometrů čtverečních a nabízí více než 71 kilometrů pobřeží a obývá ho různorodá flora a fauna," citoval server BBC inzerát, který ale po široké kritice z online nabídky kanceláře Private Islands Inc. zmizel.

Také někteří poslanci vyzvali vládu prezidenta Sebastiána Piňery, aby zabránila prodeji ostrova. "Kromě toho, že je důležitým místem biodiverzity, má i strategickou polohu v jižním Pacifiku a pokud by se dostal do rukou zahraničních majitelů, může to poškodit národní zájmy," citoval server BBC Mundo levicového senátora Alejandra Navarra, který navrhl, aby vláda ostrov vyvlastnila.