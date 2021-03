Doručovatel jídla Deliveroo chystá vstup na londýnskou burzu | E15.cz

Společnost Deliveroo by se měla nejpozději v letošním druhém pololetí stát součástí britského indexu FTSE 100. Její akcie by mohly být ohodnoceny až na deset miliard liber, více než 300 miliard korun. Téměř dvojnásobně by tak překonaly e-commerce společnost The Hut Group, která loni uskutečnila největší IPO na britském akciovém trhu za posledních pět let.

Co je ještě zajímavější, Deliveroo plánuje nabídnout akcie za 50 milionů liber exkluzivně vlastním zákazníkům. Každý, kdo si u firmy někdy objednal jídlo, se může prostřednictvím její aplikace od pondělka registrovat jako zájemce. Zákazník si může koupit akcie až za tisíc liber.

Pokud by zájemců bylo hodně, firma chce upřednostňovat ty nejloajálnější s nejvyšším počtem objednávek. „Až příliš často jsou běžní lidé vyřazení z prodeje akcií a jedinými účastníky IPO jsou institucionální investoři. Chtěl jsem co největšímu počtu zákazníků dát šanci, aby se stali akcionáři a podíleli se na další části naší cesty,“ vysvětluje Will Shu, šéf a zakladatel Deliveroo.

Společnost se zároveň chystá odvděčit kurýrům. Ti zpravidla pracují pro Deliveroo jako OSVČ. Řidiči, kteří pro firmu rozvážejí jídlo déle než rok a doručili alespoň dva tisíce objednávek, budou mít nárok na speciální prémii z prodeje akcií. Každý kurýr dostane průměrně kolem 440 liber čili 13,5 tisíce korun. Ti nejdéle sloužící však mohou dostat až deset tisíc liber.

Pandemie a s ní spojené uzavírky kamenných hospod a restaurací ve světě masově zvýšily poptávku po doručování jídla domů přes digitální platformy. Také Deliveroo, která byla založena v roce 2013 v Londýně, loni zaznamenala rekordní tržby. Počet jejích zpracovaných objednávek meziročně vzrostl o 64,3 procenta. Přesto za loňský rok skončila ve ztrátě 223,7 milionu liber.

Britský start-up se nicméně rychle rozrůstá, významně investuje do technologií a v příštích letech by mohl začít generovat zisk. Proto se očekává, že investoři budou mít o akcie enormní zájem. Největší konkurent Deliveroo je britsko-nizozemský Just Eat Takeaway. Ten už součástí indexu FTSE 100 je a aktuálně dosahuje tržní hodnoty 10,1 miliardy liber.

Vedení Deliveroo zvažovalo rovněž vstup na burzy v New Yorku a Amsterdamu. Nakonec však dalo přednost mateřskému městu. „Jsme hrdí na to, že jsme britská firma. Sázka na Londýn reflektuje naši pokračující oddanost Spojenému království,“ řekla Claudia Arneyová, předsedkyně správní rady Deliveroo.

Rozhodnutí společnosti uvítal britský ministr financí Rishi Sunak, který Deliveroo nazval „skutečným britským úspěchem v technologickém sektoru“. Sunak minulý týden oznámil, že ministerstvo upravuje pravidla pro vstup na londýnskou burzu, aby si zakladatelé firem po prodeji akcií udrželi nad podniky větší kontrolu. Chtěl tím do Británie přilákat více mladých, rychle se rozvíjejících společností.

Deliveroo působí kromě Spojeného království také ve Francii, Nizozemsku, Belgii, Itálii, Hongkongu či ve Spojených arabských emirátech. Má přes dva tisíce stálých zaměstnanců a třicet tisíc kurýrů, kteří pro firmu pracují jako živnostníci. V minulosti se společnost neúspěšně pokoušeli koupit giganti Amazon a Uber.