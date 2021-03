Deliveroo chystá vstup na londýnskou burzu | E15.cz

Britská společnost Deliveroo, která se specializuje na rozvoz jídel, chce prodejem akcií získat zhruba miliardu liber (30,5 miliardy korun). Uvedla to agentura Reuters. Záměr vstoupit na burzu firma avizovala minulý týden a pokud vše půjde podle plánu, bude primární veřejná nabídka akcií (IPO) tohoto podniku v Londýně největší minimálně za sedm let.

Firmu podporuje americká internetová společnost Amazon. Podnik oznámil, že se na burze objeví rovněž akcie některých jeho současných akcionářů. To by znamenalo, že celkový objem nabídky akcií určených ke vstupu na burzu by byl ještě vyšší.

Transakce podle současných předpokladů firmu ohodnotí na více než sedm miliard liber (214 miliard korun). Cena vychází z posledního kola soukromého financování, které se uskutečnilo v lednu. Větší IPO se v Londýně naposledy objevilo v říjnu 2013, kdy na burzu vstoupily akcie poštovní společnosti Royal Mail. Podíl v tomto podniku loni mimo jiné získal český podnikatel Daniel Křetínský, jehož společnost Vesa se v Royal Mail stala i největším akcionářem.

Společnost Deliveroo uvedla, že vydá akcie dvou tříd. Zakladatel a šéf podniku Will Shu bude jediným vlastníkem akcií třídy B a každá z jeho akcií bude mít 20 hlasů. Se všemi ostatními akciemi bude při hlasování spojen vždy jeden hlas. Toto uspořádání bude platit tři roky, což má podle jednoho ze zdrojů firmu chránit před nepřátelským převzetím.

Rozdělit akcie do dvou tříd je poměrně běžné u technologických firem ve Spojených státech. V Británii je někteří investoři rádi nemají, protože takto uspořádaná akcionářská struktura může dát manažerům až příliš velký vliv a především značné výhody proti drobným akcionářům. Zejména, když jde o hlasování na valných hromadách.

Firmy na londýnské burze v současné době nemohou mít akcie dvou tříd a zároveň mít přístup k lukrativním indexům FTSE, upozorňuje Reuters. To se ale pravděpodobně změní, pokud se po další úpravě pravidel vezmou v úvahu doporučení expertů.

Vstup akcií Deliveroo na burzu zajistí americké investiční banky Goldman Sachs a JP Morgan. Součástí syndikátu, který se na úpisu bude podílet, je i Bank of America, Citi, Jefferies a Numis.