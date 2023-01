Londýn a Brusel chtějí vyřešit spor o Severní Irsko do února | E15.cz

Britský ministr zahraničí James Cleverly si bude ještě telefonovat s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Strany se pokoušejí vytvořit mechanismus, jenž by umožnil rozlišovat mezi zbožím, které putuje pouze mezi Severním Irskem a Británií, a tím, jež směřuje do zemí Evropské unie. Vše momentálně nasvědčuje tomu, že vyjednávání jsou na dobré cestě a spor by mohl být vyřešen do konce února, tedy těsně před 25. výročím podepsání Velkopáteční dohody, která ukončila desítky let trvající násilný konflikt v Severním Irsku.

„Mezi oběma stranami došlo k vybudování důvěry,“ potvrzuje irský europoslanec Barry Andrews. „Očekávám, že po rozhovoru Cleverlyho s Šefčovičem dojde k politické deklaraci – nikoli mezinárodně závazné dohodě – ale politické deklaraci a vytvoření rámce pro další postup,“ myslí si Andrews.

VIDEO: Sedm věcí, které jste nevěděli o britském premiérovi Rishi Sunakovi:

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Vyjednávači podle Bloombergu dosáhli důležitého průlomu už v minulém týdnu, kdy Evropská unie kývla na nabídku, že bude používat britskou databázi, která umožňuje sledovat v reálném čase zboží překračující irskou námořní hranici. Nyní se Brusel s Londýnem blíží také uzavření širší dohody o podobě cel.

Povzbudivou zprávou je také skutečnost, že se konzervativní vládě britského premiéra Rishiho Sunaka podařilo získat podporu domácí opozice. „Ať budete potřebovat jakékoli politické krytí či mechanismy ve Westminsteru, pokud to bude vyhovovat našemu národnímu zájmu a občanům Severního Irska – podpoříme vás,“ vzkázal v pátek ministerskému předsedovi šéf opozičních labouristů Keir Starmer.

Pro Brity je ukončení sporu s Bruselem klíčové. Odblokovalo by totiž patovou politickou situaci v Severním Irsku, které už od loňského května nemá regionální vládu. Jejímu vytvoření brání tamní Demokratická unionistická strana, jež chce tímto způsobem donutit Londýn, aby urychleně vyřešil potíže ohledně pobrexitového uspořádání.

Některá média připomínají, že americký prezident Joe Biden, jenž má irské kořeny, by na jaře rád přijel do Belfastu oslavit výročí Velkopáteční dohody. Svou cestu ovšem podmínil právě urovnáním vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. „Bidenova návštěva může být obrovskou vzpruhou pro severoirský byznys,“ míní Stephen Kelly, výkonný ředitel průmyslového svazu Manufacturing Northern Ireland.

Bloomberg nicméně podotýká, že přetrvává řada závažných otázek, ve kterých Británie a Evropská unie stále společnou řeč nenašly. „Jde například o celní kontroly potravinářských výrobků nebo zda má Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku právo dohlížet na dodržování brexitové obchodní dohody,“ píše agentura.

Problematický status Severního Irska vznikl po vystoupení Velké Británie z Evropské unie a v posledních dvou letech komplikuje vzájemné ekonomické a politické vztahy. Aby mohla být ponechána otevřená pozemní hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, přesunuly se celní kontroly zboží do Irského moře. Belfast se tím ocitl de facto v izolaci od zbytku Spojeného království, což způsobuje potíže tamním exportérům a oživilo to dávné konflikty mezi republikány a unionisty.

Velká Británie následně požadovala, aby byla tato pasáž brexitové obchodní dohody přepracována, zatímco Evropská unie již nechtěla vyjednávání znovu otevírat. V jednu chvíli dokonce hrozilo, že spor přeroste v obchodní válku. Po pádu kabinetu britského premiéra Borise Johnsona se rétorika obou stran uklidnila, termín pro uzavření nové dohody se ovšem stále posouvá.