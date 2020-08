Podle Trumpa mladšího je Biden vysněným kandidátem Pekingu | E15.cz

„Víte, že nás chce hospodářsky a na světovém kolbišti oslabit,“ prohlásil o Bidenovi Donald Trump mladší v pondělí místního času (v noci na dnešek středoevropského letního času) na sjezdu Republikánské strany, na němž byl jeho otec oficiálně jmenován kandidátem strany pro listopadové volby prezidenta Spojených států. Biden je podle Trumpa juniora natolik slabý, že jej tajné služby považují za upřednostňovaného kandidáta Číny. Bidena proto označil za „Pekingského Bidena“ (anglicky „Beijing Biden“).

Za viníka zodpovědného za koronavirovou krizi označil Trump mladší čínskou komunistickou stranu. Zároveň vyčetl Bidenovi jeho údajně radikálně levicovou politiku, která zabrání hospodářskému zotavení po koronavirové krizi. Úvahy demokratického kandidáta o opětovném uzavření ekonomiky kvůli pandemii jsou podle Trumpova syna „šílené“. Bývalý viceprezident Baracka Obamy o víkendu řekl v televizi ABC, že by byl pro nové zastavení ekonomiky a společenského života, pokud by mu to doporučili vědci.

S odkazem na dřívější slib svého otce, že vysuší politickou „bažinu“ v hlavním městě Washingtonu Trump mladší řekl: „Joe Biden je v zásadě lochneská příšera bažiny. Číhá v ní už půl století. Čas od času vystrčí hlavu, aby kandidoval na prezidenta, a pak zase zmizí a nic moc mezi tím nedělá,“ uvedl s odkazem na Bidenovu letitou kariéru v americké politice i jeho celkově třetí pokus stát se americkou hlavou státu.

Před Bidenovým vítězstvím varovali i další řečníci. Viceprezident Mike Pence v pondělí řekl, že Amerika potřebuje další čtyři roky s Trumpem v Bílém domě, protože všichni vědí, že „jde o ekonomiku, právo a pořádek“.

Člen sněmovny Matt Gaetz prohlásil, že je třeba bojovat o „záchranu USA, jinak zemi ztratíme navždy“. Trump mladší listopadové volby označil za volbu mezi „vírou, prací a vzděláním na jedné straně a nepokoji, rabováním a vandalismem na straně druhé“.

Trumpova kampaň chce podle agentury AFP, aby sjezd vyzněl optimisticky a vesele, avšak pondělí bylo spíše v chmurném tónu, když řečníci hovořili o „zániku amerického snu“ v případě výhry demokratů. „Nebuďte na omylu, bez ohledu na to, kde žijete, nebude vaše rodina v Americe v bezpečí, když země bude v rukou radikálních demokratů,“ uvedla ve svém příspěvku Patricia McCloskeyová, která spolu s manželem čelí obžalobě za to, že mířili zbraní na účastníky protestu proti rasismu.

Dalším tématem projevů a také kampaně je obhajoba Trumpova počínání v souvislostí s pandemií covidu-19. Jeho syn prohlásil, že otcova rozhodnutí byla rychlá, avšak stejně jako skoro všichni řečníci opomenul fakt, že v USA s covidem-19 zemřelo přes 177 tisíc lidí.

Průzkumy dávají nyní Trumpovi menší naději na zvolení než Bidenovi, takže se prezidentova kampaň snaží získat voliče mimo tradiční Trumpovy stoupence. K tomu měla napomoci přítomnost nebělošských řečníků, k nimž patřila bývalá velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová, jež je indického původu. „Usilujeme o národ, který se společně pozvedne, nikoli rozpadne v anarchii a zlobě. Víme, že jedinou cestou k překonání potíží je využití síly Ameriky. Musíme zvolit jediného kandidáta, který má sílu a který bude dále tuto vizi uskutečňovat,“ řekla.

Zástupkyně šéfa Bidenovy kampaně Kate Bedingfieldová označila pondělní projevy za „přehlídku temných hrozeb, jejichž smyslem je odvrátit pozornost od faktu, že Trump postrádá kladné téma, jímž by Američany přesvědčil o svém znovuzvolení“.

Na úvod stranického sjezdu ve městě Charlotte v Severní Karolíně v jmenovali delegáti 74letého Trumpa jednohlasně kandidátem na prezidenta. S Bidenem se utká ve volbách o Bílý dům 3. listopadu.

Podle BBC je Trump mladší schopným řečníkem, který umí elektrizovat davy. Jeho kritici jej naopak viní z toho, že útočnou rétorikou pouze přilévá olej do ohně současné vyhrocené atmosféry v zemi. Strategie republikánů pro Trumpovo znovuzvolení podle BBC spočívá mimo jiné v utužování voličského jádra, přičemž prvorozený potomek má úlohu jakéhosi „roztleskávače“. Mnoha prezidentovým podporovatelům navíc imponuje, že jeho syn dokáže zajít ještě dále než sám prezident - například v otázce zbraní, proti jejichž omezování coby vášnivý lovec otevřeně bojuje.