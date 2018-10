Donald Tusk: Srovnávat EU se Sovětským svazem je nemoudré a urážlivé | E15.cz

Evropská unie respektuje své partnery, totéž ale očekává od nich. V reakci na výrok britského ministra zahraničí Jeremyho Hunta, který tento týden EU přirovnal k Sovětskému svazu, to řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. Na programu nadcházejícího summitu prezidentů a premiérů evropské osmadvacítky hodlá Tusk zařadit v souvislosti s odhalením pokusu o hackerský útok na Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) i otázku kybernetické bezpečnosti.

„Srovnávat Evropskou unii se Sovětským svazem je nemoudré, jakož i urážlivé,“ řekl Tusk na tiskové konferenci po jednání s irským premiérem Leem Varadkarem. SSSR a EU podle šéfa Evropské rady nemají nic společného, neboť Sovětský svaz reprezentoval „vězení a gulagy, hranice a zdi, násilí proti občanům a sousedům“, zatímco EU je symbolem "svobody a lidských práv, prosperity a míru, života beze strachu, demokracie a pluralismu". „Jako předseda Evropské rady a někdo, kdo strávil polovinu svého života v sovětském bloku, vím, o čem mluvím,“ dodal Polák Tusk.

„Sovětský duch“ podle předsedy Evropské rady nicméně nadále přežívá, jak podle něj ukázal například březnový pokus otrávit bývalého ruského agenta pracujícího pro Brity Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji. „Sami dobře víte, kde najít tohoto ducha, v Bruselu spíše ne,“ uvedl Tusk a Británii připomněl, že EU byla první, kdo jí po útoku v Salisbury vyjádřil solidaritu.

V reakci na dnešní oznámení Nizozemska, které obvinilo Rusko z pokusu o hackerský útok na OPCW, Tusk oznámil, že hodlá zařadit na program říjnového summitu EU otázku kybernetické bezpečnosti.

Hlavním tématem dnešního jednání Tuska s irským premiérem Varadkarem byl nicméně brexit. Předseda Evropské rady prohlásil, že Brusel nadále doufá v „co možná nejužší a zvláštní“ partnerství s Británii po jejím odchodu z EU. Nabídka, kterou Londýn na počátku jednání dostal, byla podle něj velkorysá. Nazval ji „Kanada-plus-plus-plus“, čímž chtěl zřejmě vyjádřit, že Britové by měli mnohem více výhod, než které si v rámci obchodní dohody s EU vyjednala Ottawa.

Tusk zároveň kritizoval reakce některých britských politiků na odmítnutí brexitového plánu premiérky Theresy Mayové na zářijovém neformálním jednání nejvyšších představitelů unijních zemí v Salcburku. „Říkat pravdu, i když je to složité a nepříjemné, je nejlepším způsobem, jak partnerům prokázat respekt. Tak tomu bylo v Salcburku a tak to bude fungovat i v následujících dnech,“ řekl Tusk.

Zároveň připustil, že jako bývalý předseda strany v rodném Polsku má pochopení pro složitou situaci premiérky Mayové. „Ale teď, když je konference konzervativců za námi, bychom se měli vrátit k práci,“ uvedl.

Irský premiér Varadkar nadcházející fázi jednání s Británii označil za kritickou. Uzavřít dohodu s Londýnem by si přál „do listopadu, pokud je to vůbec možné“. Cílem Dublinu podle něj zůstává, aby mezi Irskem a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, nevznikla po brexitu hranice s přísnými kontrolami, ale i to, aby byly zachovány úzké obchodní vztahy Irska s Británií.