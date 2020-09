Izrael má velké ambice v přepravě arabské ropy | E15.cz

Nedávný průlom ve vztazích Izraele se Spojenými arabskými emiráty by mohl přinést nové možnosti využití ropovodu propojujícího Rudé moře se Středozemním. Tato trasa by zkrátila cestu suroviny přes Suezský průplav a mohla z židovského státu učinit důležitého hráče v obchodu s ropou, píše časopis Foreign Policy .

Izraelský ropovod z rudomořského Ejlatu do středomořského Aškelonu byl postaven v šedesátých letech v reakci na Suezskou krizi a původně sloužil především pro transport perské ropy. Její přeprava však skončila s revolucí v Íránu na konci sedmdesátých let. V současnosti funguje opačným směrem, do Rudého moře se jím dostává například ropa z Ázerbájdžánu určená pro východoasijské trhy.

„Otevírá se mnoho dveří a příležitostí,“ řekl k možnému využití ropovodu magazínu Itzik Levi, šéf společnosti Europe Asia Pipeline Company (EAPC), která potrubí provozuje. Výhodou ropovodu je, že v Ejlatu mohou kotvit i obří tankery s velkou kapacitou, které neproplují Suezským průplavem.

Pokud bude oteplování izraelsko-arabských vztahů pokračovat, mohl by být ropovod napojen na saúdskoarabské roury, případně uzpůsoben také k transportu plynu.

Foreign Policy podotýká, že byznys EAPC je zatím z velké míry utajován. Firma tak mimo jiné chránila své zákazníky před možným bojkotem v Perském zálivu. Tato diskrétnost však zahrnovala řadu opatření a „triků“, což zvyšuje cenu transportu. Pokud by se vztahy s arabským světem zlepšily, šly by podle Leviho ceny dolů.

Transizraelský ropovod (červeně) spojující Rudé a Středozemní moře byl vybudován v roce 1968 za účelem transportu surové ropy z Íránu do Evropy. Dodávky ropy byly přerušeny v roce 1979 po íránské islámské revoluci.Autor: maps.google.com, E15.cz

Očekává se, že po Spojených arabských emirátech by mohly vztahy s Izraelem normalizovat také Bahrajn a Omán. Ve složité situaci je pak Saúdská Arábie, kterou svazuje palestinská otázka. Nedávno však projevila velkou ústupnost vůči Izraeli, když mu otevřela vzdušný prostor pro lety do Emirátů.

Levi doufá, že se firmě podaří získat zhruba patnáct procent transportu, který nyní proudí přes Suez. To by ovšem znamenalo ztráty pro Egypt, který navíc pro přepravu suroviny nabízí ropovod Sumed spojující Suezský záliv se Středozemním mořem. Izrael musí v této záležitosti postupovat citlivě, jelikož Egypt byl prvním arabským státem, se kterým v roce 1979 urovnal vztahy podpisem mírové dohody.