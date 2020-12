Exodus bohatých Newyorčanů. Místo nich se do metropole stěhují miliony lidí s nižšími příjmy | E15.cz

Pandemie COVID-19 způsobila odliv milionů lidí z New Yorku. Nově se do města naopak přistěhovaly miliony lidí s nižšími příjmy. Změna složení obyvatel města by tak mohla podle odhadů představovat finanční ztráty v hodnotě desítek miliard dolarů. Otázkou je, jak bude reagovat trh s nemovitostmi. S odkazem studii společnosti Unacast to píše agentura Reuters.