Explozí poničený bejrútský přístav zachvátil další požár. Hoří sklad pneumatik | E15.cz

Ve městě vypukla panika, protože si lidé připomněli výbuch velkého množství dusičnanu amonného, který 4. srpna poničil přístav i přilehlé čtvrti. O život přišlo přes 190 lidí a zranilo se na 6500 osob. Tisíce obyvatel hlavního města se nemohou kvůli zničeným domům vrátit do svých příbytků.

Sloup dýmu stoupajícího z přístavu je vidět z mnoha částí města a lidé začali okamžitě obvolávat své známé, aby je upozornili na nové nebezpečí.

Libanonský Červený kříž oznámil, že tentokrát výbuch nehrozí a že nebyl ani nikdo zraněn. Pouze několik lidí se nadýchalo kouře.

Příčina ohně zatím není známa. Ředitel přístavu řekl v rozhovoru s místní televizní stanicí, že hoří na místě, kde byly uskladněny pneumatiky a potravinový olej. „Hořet začaly nádoby s olejem a od nich se pak plameny rozšířily na pneumatiky. Příčinou je buď horko nebo nějaké pochybení. Je příliš brzy na to, abychom si byli jisti,“ dodal.

NNA uvádí, že příjezdová silnice k přístavu zůstala průjezdná, avšak podniky ležící poblíž přístavu vyzvaly zaměstnance, aby z místa odešli.

Armáda na twitteru napsala, že začalo hašení a se ho zúčastní také armádní vrtulníky.

The sky has turned black again in Beirut. pic.twitter.com/8Z8OSVu4QD