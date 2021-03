Export některých britských potravin do EU v lednu zkolaboval | E15.cz

Britští potravináři jsou znepokojeni současnými pravidly obchodu s Evropskou unií. Složitá administrativa podle nich potřebuje zjednodušit, aby se zabránilo škodám na vývozu. Zatímco v lednu klesl meziročně celkový export z království do společenství o 40 procent, v případě jídla a nápojů to bylo 75 procent. Velké propady se týkaly kupříkladu lososů, hovězího masa, čokolády, sýru a whisky.

Data za první měsíc obchodu po definitivní rozluce mezi Británií a EU ukazují, že na kontinent byly z ostrovů vyvezeny potraviny v hodnotě 256 milionů liber. V lednu roku 2020 to přitom bylo za miliardu. V případě lososů klesl export o 98 procent, u hovězího o 92 procent. V reakci na tato čísla už Organizace skotských producentů lososů vyzvala ke změně pravidel.

Administrativa podle ní zpočátku působila takové problémy, že bylo velmi těžké dostat produkty čerstvé do Francie či Španělska. V posledních týdnech došlo ke zlepšení situace, i tak jsou však zdržení značná. Výsledkem jsou ztráty objednávek, nutnost zlevňovat produkty a nespokojení zákazníci.

„Potřebujeme, aby vláda snížila náklady a odstranila složitosti, kterým náš sektor čelí,“ řekl šéf organizace Tavish Scott deníku The Scotsman. Aktuální exportní dokumenty se podle něj naprosto nehodí pro zboží podléhající rychlé zkáze. Sdružení zároveň podotýká, že nejde jen o ušlý zisk, další miliony liber ročně bude stát odvětví nárůst papírování.

„Máme přetrvávající problémy. Už jsou skoro Velikonoce a my se pořád potýkáme s velkými potížemi kvůli brexitu,“ popsal webu Confectionerynews.com situaci Alistair Gower ze skotské firmy na výrobu biočokolády The Chocolate Tree. Export do EU se přitom na tržbách společnosti podílí zhruba z jedné třetiny. O sortiment je zájem v Německu, Nizozemsku, Francii i Španělsku.

Federace pro potraviny a nápoje (FDF) podotýká, že za špatná lednová čísla částečně může předzásobení v očekávání postbrexitových potíží a pandemie. Velká část propadu je podle ní ale zapříčiněna právě netarifními bariérami, které mají negativní dopady hlavně na malý byznys.

Nad stavem obchodu už vyjádřil znepokojení v podobném duchu i podvýbor Sněmovny lordů pro unijní zemědělskou politiku. „Nárůst papírování a přípravy potřebné pro vývoz potravin a zemědělských produktů do EU představují velmi obtížné výzvy, zejména pro malé podniky,“ uvedl jeho předseda Robin Teverson.