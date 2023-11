Fico chce zvýšit zdanění bank, plánuje nové sociální programy | e15.cz

„Chystáme se na rekordní zisky bank. Chceme, aby celkové zdanění bank v roce 2024 bylo podstatně vyšší, než tomu bylo dosud,“ uvedl Fico po schůzce s ministrem financí a spolustraníkem ze Směru-sociální demokracie (Směr-SD) Ladislavem Kamenickým.

Detaily ohledně vyššího zdanění bank Fico ani Kamenický neuvedli. Banky na Slovensku už v minulosti byly zatížené zvláštním odvodem, který nezávisel na jejich zisku, ale na vybrané hodnotě části jejich pasiv. Například v roce 2019 banky na této zvláštní dani odvedly více než pětinu svého čistého zisku. O rok později pak tehdejší vládní koalice prosadila nejprve pozastavení výběru bankovního odvodu a následně jeho zrušení.

Banky na Slovensku za první tři letošní čtvrtletí meziročně zvýšily čistý zisk souhrnně o více než polovinu na téměř 875 milionů eur a hospodařily tak s nejlepším výsledkem nejméně od zavedení eura v zemi v roce 2009.

Slovenská bankovní asociace už dříve uvedla, že případné dodatečné zdanění bank by omezilo jejich možnosti ohledně nákupu státních dluhopisů či při poskytování úvěrů a vedlo by ke zdražení půjček.

Odborníci i bývalá úřednická vláda premiéra Ľudovíta Ódora opakovaně upozorňovali, že země si nemůže dovolit pokračovat v dosavadních vysokých deficitech veřejných financí. Hospodaření Slovenska se výrazně zhoršilo v roce 2020 po vypuknutí koronavirové nákazy, pro letošek zase země vyčlenila v rozpočtu značnou částku na kompenzace vysokých cen energií. Před epidemií nemoci covid-19 tehdejší vlády Směru-SD nevyužily hospodářského růstu alespoň k dosažení vyrovnaného rozpočtu, byť si dosažení tohoto cíle původně stanovily.

Fico už v kampani před zářijovými parlamentními volbami sliboval jen pomalé ozdravení veřejných financí. Po jmenování premiérem pak řekl, že jeho vláda zvýší stávající 13. důchod, který dostávají příjemci různých penzí jednou ročně navíc k řádnému důchodu. Kromě toho ministerstvo financí připravuje podporu pro lidi, kteří splácejí hypoteční úvěr. Úroky z těchto půjček jsou výrazněji vyšší než před dřívějším zpřísňováním měnové politiky Evropskou centrální bankou, která tak učinila v boji proti vysoké inflaci v eurozóně, jejímž členem je i Slovensko.

Ficova vláda hodlá také připravit novou předlohu státního rozpočtu na příští rok. Předchozí kabinet odborníků musel kvůli takzvané dluhové brzdě navrhnout rozpočet bez deficitu, který zároveň označil za nereálný. Dosažení tohoto cíle by si vyžadovalo ušetřit několik miliard eur, což by zemi uvrhlo do ekonomické recese.