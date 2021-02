Firma Johnson & Johnson zažádala o schválení své vakcíny v EU | E15.cz

Top události

Nová vakcína na cestě

V Evropě by se brzy mohlo začít očkovat další vakcínou proti koronaviru. Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson v úterý požádala Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o podmínečné schválení své očkovací látky. Verdikt by měl být znám v polovině března. Vakcína, která momentálně čeká na schválení i v USA, dosáhla při testech účinnosti 85 procent. Od ostatních se liší tím, že se podává v jediné dávce. Evropská komise si už objednala 200 milionů dávek. Po schválení by se vakcína stala čtvrtou očkovací látkou používanou v EU.

Pekingská dezinformační kampaň

Čína se snaží zabránit exodu prozápadně smýšlejících obyvatel z Hongkongu do Velké Británie. Na sociálních sítích, ale i v některých hongkongských novinách se začaly objevovat dezinformace, které mají občany od stěhování odradit, upozornila agentura Bloomberg. Zprávy například tvrdí, že v Británii jsou vysoké daně, nelze tam sehnat zaměstnání, nepřátelské je obyvatelstvo a migranti mohou skončit jako osoby bez státní příslušnosti. Londýn před pár týdny nabídl Hongkonžanům speciální víza umožňující trvalé přesídlení. Do Spojeného království by se podle odhadů mohlo v příštích pěti letech přemístit kolem 300 tisíc lidí.

Z trhů a burz

Akcie uzavřely smíšeně, byl zájem o bankovní tituly

Americké akcie se během úterý na směru neshodly. Dařilo se zejména bankám a některým ropným gigantům. Naopak technologičtí obři Apple či Amazon skončili ve ztrátě. Index Dow Jones celkově vzrostl o 0,2 procenta a dosáhl na nové maximum. Širší S&P 500 se ale snížil o 0,06 procenta a Nasdaq Composite dokonce o 0,34 procenta. Bitcoin poprvé v historii prolomil hranici 50 tisíc dolarů, zakončil však pod ní. Západoevropské trhy včera spíše padaly. Nejvíce klesl německý DAX, který odevzdal 0,32 procenta. Britský FTSE 100 zlevnil o 0,11 procenta a panevropský STOXX Europe 600 oslabil o 0,06 procenta. V mírném zisku 0,01 procenta se udržela pouze pařížská burza.

Čína v obchodování s EU předstihla USA

Největším obchodním partnerem Evropské unie již nejsou Spojené státy, ale Čína. Asijská velmoc si loni se zeměmi EU vyměnila zboží za 709 miliard dolarů, přes patnáct bilionů korun. S Američany to bylo pouze 671 miliard dolarů. Čína byla jedinou velkou ekonomikou světa, která za rok 2020 skončila v plusu. Díky tomu tam zejména ve druhé polovině roku stoupla poptávka po evropských automobilech a luxusních výrobcích. Evropané měli naopak zájem o čínský zdravotnický materiál a elektroniku. Export do Číny z EU se celkově loni zvýšil o 5,6 procenta, import o 2,2 procenta.

Video dne

Warren Buffett's Berkshire Hathaway cuts its Apple holding and reveals three secret new buys.



Bloomberg's @daniburgz explains: https://t.co/tk3P8Y8MPT pic.twitter.com/D3ayQTFEmB — Bloomberg (@business) February 17, 2021

Společnost Berkshire Hathaway známého miliardáře a investičního guru Warrena Buffetta snížila svůj podíl v Applu a odhalila tři nedávné tajné nákupy. Berkshire koupila akcie Chevronu, Verizon Communications a Marsh & McLennan.

Stane se dnes