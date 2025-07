Skupina BRICS, která sdružuje některé z nejvýznamnějších ekonomik globálního jihu, je pod stále silnějším tlakem Spojených států. Administrativa Donalda Trumpa přitvrzuje obchodní politiku a vyzývá BRICS k opatrnosti, zejména pokud by se země pokoušely oslabit výsadní pozici amerického dolaru. Sdružení by mělo hledat jiné odvětví, ve kterých by chtělo být globálním hráčem, popsal web Foreign Policy.