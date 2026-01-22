Trump podepsal dokument ustavující Radu míru, kterou sám povede. Stálé členství stojí miliardu dolarů
- Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena Rada míru.
- Trump by měl mít zásadní kontrolu nad členstvím, agendou i penězi.
- Kritici varují, že jde jen o obměnu OSN s Trumpovou nadvládou.
Rada se nejprve zaměří na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy, chce se ale věnovat i dalším konfliktům. Trump uvedl, že nová mezinárodní instituce dohlédne na demilitarizaci a obnovu Gazy.
Český zástupce se podpisové ceremonie, která se koná na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, nezúčastnil. Mezi státníky, kteří dokument podepsali, byl mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.
Před podpisem nejprve Trump přednesl projev, ve kterém zopakoval své dřívější tvrzení o tom, že ve světě zastavil osm válek. Poznamenal, že jen v Pákistánu podle tamního prezidenta Ásifa Alího Zardárího předešel až 20 milionům obětí, když zprostředkoval klid zbraní mezi jadernými mocnostmi Pákistánem a Indií.
Amerika jako motor světa
„Dnes je svět bohatší a bezpečnější než před rokem," řekl Trump a dodal, že si tento týden připomíná první výročí návratu do Bílého domu. V této souvislosti řekl, že žádná jiná americká vláda nedosáhla za rok ve funkci takových úspěchů, než jaké si připsala ta jeho.
Trump rovněž řekl, že je mu ctí, že se stává předsedou Rady míru. Chce také spolupracovat s OSN, ač dříve tuto mezinárodní instituci kritizoval.
O Radě míru prohlásil, že v ní chce být každý. Jejím prvním úkolem bude dohlížet na plnění mírového návrhu, který loni předložil Trump a na jehož základě bylo vyhlášeno loni na podzim v Pásmu Gazy příměří. „Hamás musí složit zbraně, jinak to bude jeho konec," řekl Trump o palestinském teroristickém hnutí. Právě po útoku Hamásu v říjnu 2023 na jih Izraele začala válka v Gaze.
Členství za miliardu dolarů
Administrativa Donalda Trumpa žádá státy, které chtějí mít stálé místo v Radě míru, aby do projektu vložily minimálně jednu miliardu dolarů v hotovosti. Vyplývá to z návrhu zakládací charty, do které nahlédla agentura Bloomberg.
Jak Bloomberg píše, Trump má být podle dokumentu předsedou rady a bude rozhodovat o tom, které země budou pozvány k členství. Rozhodnutí by se formálně přijímala většinou hlasů – každý přítomný členský stát by měl jeden hlas – konečné slovo by však měl vždy předseda.
„Každý členský stát bude vykonávat mandát po dobu nejvýše tří let od vstupu této charty v platnost, s možností obnovení předsedou. Tříleté členství se nebude vztahovat na členské státy, které během prvního roku od vstupu charty v platnost přispějí Radě míru více než jednou miliardou dolarů v hotovosti,“ uvádí návrh podle Bloombergu.
Ruský prezident Vladimír Putin podle ruské státní agentury TASS řekl šéfovi palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi, že Rusko je ochotno poskytnout Radě míru miliardu dolarů z ruských aktiv zmrazených v USA na podporu palestinského lidu.
Kritici se obávají, že Trump se snaží vybudovat alternativu – či dokonce konkurenci – k OSN, kterou dlouhodobě kritizuje za neefektivnost a politizaci. Podle charty má být rada „mezinárodní organizací, která usiluje o podporu stability, obnovení spolehlivé a zákonné správy a zajištění trvalého míru v oblastech zasažených nebo ohrožených konfliktem“.