Hizballáh vypálil na Izrael přes sto střel, některé dopadly až k Haifě

Podle serveru The Times of Israel (ToI) nemocnice na severu Izraele dostaly pokyn od ministerstva zdravotnictví, aby provoz přesunuly do bezpečných prostor. Ministerstvo uvedlo, že ho k tomu vyzvala armáda. Pokyn se týká sedmi nemocnic, uvedl ToI. Některé nemocnice poslaly pacienty, u nichž to bylo možné, do domácího ošetřování. Nemocnice Rambam v Haifě uvedla, že přesouvá pacientky z porodnického oddělení do suterénu, který slouží jako kryt.

Zavřeny dnes zůstaly v řadě oblastí na severu Izraele také školy a omezena jsou z bezpečnostních důvodů i veřejná shromáždění. Poplašné sirény zněly na severu Izraele celou noc. Zasaženo bylo několik budov, včetně domu poblíž Haify. Zatím nejsou zprávy o obětech. Místní dostali pokyn schovat se do krytů a dalších bezpečných prostor.

Hizballáh uvedl, že cílil na vojenskou základnu Ramat David, která leží asi 20 kilometrů jihovýchodně od Haify. Podle dřívějších informací Hizballáh oznámil, že cílil na zařízení izraelské státní zbrojařské firmy Rafael. Krátce po šesté hodině místního času (5:00 SELČ), byla z jižního Libanonu odpálena asi stovka střel. Většinu zachytila protiraketová obrana, některé ale podle armády dopadly až poblíž Haify.

Koalice milicí v Iráku, kterou stejně jako Hizballáh a palestinské hnutí Hamás podporuje Írán, dnes oznámila, že její bojovníci zaútočili bezpilotními letouny na „důležitý cíl“ v Izraeli. Bližší podrobnosti nesdělila a slíbila, že bude v útocích pokračovat.

Hizballáh podle ToI sdělil, že střelba je odvetou za exploze pagerů a vysílaček z tohoto týdne v Bejrútu a na dalších místech v Libanonu, které zabily čtyři desítky lidí, včetně dvou dětí, a několik tisíc dalších osob zranily. Většina mrtvých i zraněných byli zřejmě členové Hizballáhu. Hnutí i libanonská vláda akci přičetly Izraeli, ten se k věci nevyjádřil.

Exploze komunikačních zařízení dál vyostřily dlouholetý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, který eskaloval loni v říjnu po útoku Hamásu na Izrael. Hizballáh je spojencem Hamásu a Íránu. Od té doby se izraelská armáda a Hizballáh denně ostřelují přes izraelsko-libanonskou hranici, což si vyžádalo životy nejméně 26 civilistů a 22 vojáků na izraelské straně a více než pěti set členů Hizballáhu a desítek civilistů na libanonské straně.

V pátek odpoledne Hizballáh vypálil z jižního Libanonu na cíle v severním Izraeli na 150 raket a Izrael mimo jiné zasáhl dům na předměstí Bejrútu, kde zabil podle dnešního oznámení libanonské vlády nejméně 45 lidí včetně sedmi žen a tří dětí mladších 11 let a dalších sedm desítek lidí zranil. Mezi mrtvými je i 16 členů Hizballáhu, včetně dvou vysoce postavených velitelů, kteří byli cílem tohoto leteckého úderu.