Po pagerech explodovaly členům Hizballáhu i vysílačky, součástí operace byl maďarský dodavatel

V úterý v Libanonu přišlo o život 12 lidí, včetně dvou dětí, a dalších bezmála 3000 jich utrpělo zranění při sérii explozí pagerů. Hizballáh a libanonské úřady úterní exploze připsaly Izraeli. Ten se k nim ovšem nepřihlásil. Mluvčí íránské vlády dnešní a úterní útoky označil za „terorismus sionistického režimu“, což je označení, které používá pro Izrael.

Izraelský ministr obrany Joav Galant dnes podle AP v promluvě k vojákům řekl, že se Izrael ocitá na začátku nové fáze války a že se po měsících bojů s palestinským teroristickým hnutím Hamás zaměří na sever. Ministr se přímo nezmínil o explozích v Libanonu, ale označil práci armády a tajných služeb za „velmi působivou“.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi mezitím dnes poznamenal, že „Izrael má mnohem více schopností“, které dosud nebyly využity v boji s Hizballáhem, a že izraelským cílem je umožnit Izraelcům žijícím na severu země návrat domů, napsal server The Times of Israel. „Platí pravidlo, že pokaždé, když dosáhneme určité fáze, jsme již připraveni razantně pokračovat v dalších dvou krocích. V každé fázi by měl Hizballáh zaplatit vysokou cenu,“ uvedl Halevi.

Několik výbuchů se dnes podle AP ozvalo v blízkosti pohřbu tří členů Hizballáhu a dítěte zabitého při úterním útoku. Podle libanonské státní tiskové agentury tři lidé dnes zahynuli při explozích v provincii Bikáa.

Na sociálních sítích kolují záběry zachycující dnešní výbuchy a fotografie zničených zařízení. Podle libanonských médií k explozím došlo mimo jiné na bejrútském předměstí Dahíja, které je baštou Íránem podporovaného Hizballáhu. Zpravodajský server BBC informuje, že obyvatelé Dahíje se obávají dalších explozí a lidé na místě se zastavují na ulicích a navzájem se vyzývají, aby nepoužívali mobilní telefony. V libanonském přístavním městě Sajdá (Sidon) podle AP došlo k explozím v obchodě s mobilními telefony a v prodejně aut. Přesný rozsah škod je v tuto chvíli nejasný.

Vysoce postavený zástupce Hizballáhu a zároveň bratranec jeho šéfa Hasana Nasralláha podle serveru The Times of Israel pohrozil, že „útoky budou rozhodně unikátně“ potrestány. „Bude krvavě unikátní pomsta,“ dodal s tím, že Nasralláh vše řekne ve čtvrtek a že nastane nový boj s nepřítelem.

Reuters s odvoláním na nejmenovaný bezpečnostní zdroj napsal, že vysílačky, které dnes explodovaly, Hizballáh koupil zhruba před pěti měsíci, tedy ve stejné době jako pagery, které vybuchly v úterý. Vysoce postavený libanonský bezpečnostní zdroj a také další zdroj Reuters uvedly, že izraelská tajná služba Mossad do pagerů před několika měsíci vložila trhavinu, než je Hizballáh dovezl do Libanonu.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby dnes uvedl, že Spojené státy se nadále intenzivně podílejí na diplomatickém úsilí, aby zabránily eskalaci konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu. Dodal, že Spojené státy nebyly do výbuchů komunikačních zařízení zapojeny.

Tchajwanská firma Gold Apollo tvrdí, že pagery vyrobila firma BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Podle maďarské vlády však firma BAC Consulting nemá v Maďarsku žádné výrobní prostory a zmíněná zařízení ani nikdy nebyla na maďarském území. Podle zpravodajského serveru Axios Izrael aktivoval nálože v pagerech dříve, než původně plánoval, kvůli obavám, že celý plán Hizballáh brzy odhalí.

Maďarský dodavatel pagerů pro Hizballáh byl součástí izraelské operace, píše NYT

Když světová média začala tento týden pátrat po původu pagerů, které explodovaly v rukách členů libanonského militantního hnutí Hizballáh, dospěly ke společnosti jménem BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Podle nových zjištění listu The New York Times (NYT) byla tato firma od začátku nastrčená Izraelem s cílem dodat Hizballáhu zařízení s výbušninou. Pagery do Libanonu začaly proudit před dvěma lety.

„BAC Consulting se tvářila jako společnost sídlící v Maďarsku, která měla smlouvu, aby vyráběla zařízení pro tchajwanskou společnost Gold Apollo,“ uvádí americký deník. Ve skutečnosti ale pagery vyráběli pracovníci izraelských tajných služeb, napsal list s odvoláním na trojici zpravodajců informovaných o operaci.

Izraelský plán reagoval na snahu Hizballáhu omezit používání mobilních telefonů, které mohou odhalit polohu uživatele nebo jiným způsobem posloužit nepřátelským rozvědkám. Lídr Hizballáhu Hasan Nasralláh již roky prosazoval pagery jako alternativu a na začátku letošního roku vyzval své následovníky, aby „zakopali“ své mobily. Izraelské tajné služby v tom viděly příležitost, napsal NYT.

Hizballáh podle něj byl pro BAC Consulting jediným klientem, na kterém ve skutečnosti záleželo. Pagery pro něj byly vyráběny odděleně od ostatních „obyčejných“ zakázek a obsahovaly malé množství trhaviny PETN. První dodávky zamířily do Libanonu v létě roku 2022, letos v létě pak do země dorazily tisíce zařízení, které byly rozděleny mezi členy Hizballáhu a jejich spojence, řekli NYT dva američtí činitelé.

V úterý pak hromadný výbuch pagerů v Libanonu několik lidí zabil a dalších asi 3000 zranil. Podle dřívějších zjištění médií izraelská tajná služba Mossad zařízení odpálila vzdáleným zahřátím baterie.

Izrael podíl na explozích nepotvrdil, ani nepopřel. Maďarská vláda na zjištění o firmě BAC Consulting reagovala vyjádřením, že společnost nemá v Maďarsku žádné továrny a že její pagery nikdy nebyly na maďarském území.