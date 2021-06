Hongkong odpustí karanténu bankovním šéfům | E15.cz

Top události

Hongkonžané nechtějí přijít o finančníky

Hongkong nabízí předním bankéřům výjimku z vládních opatření proti šíření koronaviru, napsala v pondělí BBC. Vysocí bankovní manažeři, kteří jsou plně naočkováni proti nemoci COVID-19, nemusí po příjezdu do země podstoupit povinnou třítýdenní karanténu jako všichni ostatní. Hongkong zápasí podobně jako většina asijských států s pomalou očkovací strategií. Alespoň jednu dávku vakcíny zde obdrželo pouze 18 procent z více než 7,5 milionu obyvatel. Tamní vláda se proto obává, že by to mohlo ohrozit postavení Hongkongu coby globálního finančnického centra. Hongkonžané mají v současnosti jedny z nejpřísnějších pandemických pravidel na světě, za jejich porušení hrozí až šestiměsíční vězení a vysoká pokuta.

Další vakcínový výpadek v EU

Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson dočasně omezila své dodávky vakcín proti koronaviru do států Evropské unie. Výpadek by však podle Evropské komise neměl trvat dlouho a Brusel očekává brzký návrat k pravidelnému množství dodávek. Plán, podle kterého má být do konce léta naočkováno 70 procent dospělých občanů sedmadvacítky by neměl být narušen. Očkovací preparát od Johnson & Johnson je zatím posledním, který schválily k použití orgány EU. Firma měla do konce června dodat členským zemím 55 milionů dávek. EU se kvůli nedodanému množství vakcín momentálně soudí s jinou společností - britsko-švédskou AstraZeneca.

Z trhů a burz

Evropské burzy oslabily, nedařilo se Deutsche Bank

Akciové trhy v západní Evropě vstoupily do aktuálního týdne poklesem. Panevropský index STOXX Europe 600 oslabil o 0,49 procenta. Německý DAX se propadl o 0,64 procenta a francouzský CAC 40 odepsal 0,57 procenta. Výrazně zlevnily například akcie Deutsche Bank, které se snížily o 1,26 procenta na 12,19 eura. Investory mohla zneklidnit také německá inflace. Ta v květnu vystoupila na 2,5 procenta a překonala tak očekávání analytiků. Ve Spojených státech a Velké Británii se kvůli státnímu svátku včera neobchodovalo.

Generali kupuje konkurenci

Největší italská pojišťovna Generali se chystá převzít menšího domácího konkurenta - společnost Cattolica. Pojišťovna by měla nabídku na odkoupení firmy předložit již během úterý a hodlá za ni zaplatit 1,17 miliardy eur, téměř třicet miliard korun. Generali, která působí v padesáti zemích, včetně České republiky, už nyní vlastní v Cattolice přibližně čtvrtinu akcií. Po nakoupení těch zbývajících by se měla stát jedničkou na italském trhu v prodeji neživotního pojištění.

Tweet dne

🇨🇿🇷🇸 Velké poděkování Srbsku za pomoc a solidaritu ve formě 100 tisíc vakcín pro české občany. 🙏 Takto významná pomoc je důkaz výborných vzájemných vztahů! — MZV ČR (@mzvcr) May 31, 2021

