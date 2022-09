Itálie je důkazem vzestupu populismu v Evropě | E15.cz

Po vítězství pravicového bloku v nedělních volbách se očekává, že se první italskou premiérkou stane Giorgia Meloniová, šéfka strany Bratři Itálie. Úspěch populistické strany a jejích spojenců přitom není v Evropě ojedinělý. Nedávno dosáhli historického zisku v hlasování o složení parlamentu Švédští demokraté. Na Slovensku se zase schyluje k návratu dvou sociálnědemokratických stran, který by zemi zřejmě dosti přiblížil k maďarskému kurzu premiéra Viktora Orbána. Množí se obavy, že kontinent v důsledku strachu z energetické krize a inflace čeká politicky horká zima či dokonce delší složité období, které by mohlo rozhlodat současnou podporu Ukrajiny a protiruských sankcí.

Napjatě se očekává, jak si pětačtyřicetiletá politička poradí s italským hospodářstvím a jestli se zásadně odkloní od reforem, které prováděl Mario Draghi. Na tom bude záviset čerpání téměř 200 miliard eur z unijního fondu postpandemické obnovy. Kroky předpokládané premiérky navíc budou pozorně sledovat investoři.

„Nyní se bude muset Giorgia Meloniová ukázat jako někdo, kdo se skutečně dokáže vypořádat s hluboce zakořeněnými výzvami italské ekonomiky,“ řekl Bloombergu ekonom Domenico Lombardi z konzervativního think tanku Kypseli. Jednou z jejích prvních výzev bude příprava rozpočtu na příští rok.

Úspěch Bratrů Itálie může povzbudit populisty v jiných zemích

Málokdo pochybuje o tom, že úspěch Bratrů Itálie souvisí s obavami Italů z rostoucích cen energií a dalších životních nákladů a také s deziluzí z dosavadních politiků, včetně populistického Hnutí pěti hvězd. Zvlášť patrné to bylo na jihu země, kam ostatně Meloniová zamířila na svou poslední předvolební cestu.

„Italové se cítí nejistě. Už teď je rozšířený strach z propadnutí se do chudoby. Jsou to protestní volby, jako jsme v Itálii za posledních deset let měli několikrát. Pouze nyní se naděje lidí soustředí na vůdce zprava, nikoli na levicové populisty,“ řekl Deutsche Welle Lutz Klinkhammer z Německého historického ústavu v Římě.

Je tak otázka, jestli se Meloniová, zvlášť pokud bude mít v hospodářské politice svázané ruce, nestane pro strádající Italy jen dalším zklamáním. Objevují se tak názory, že vítězství její strany bude mít větší význam pro evropskou politiku než pro tu domácí. Někteří odborníci mají obavy, že úspěch Bratrů Itálie povzbudí podobné strany zejména na jihu a východě Evropy a celkově na kontinentu prohloubí snahu o nastolení „neliberální demokracie“, tak jak ji před lety definoval Orbán.

„Paradoxem populismu je, že často identifikuje skutečné problémy, ale snaží se je nahradit něčím horším,“ varoval podle CNN Federico Finchelstein, přední odborník na populismus a autor knihy Od fašismu k populismu v historii.

Radikální strany zažívají dobré časy ve Švédsku, Španělsku a Portugalsku

Itálie totiž rozhodně není jedinou zemí, kde jsou na vzestupu radikální či alespoň silně populistické strany. V nedávných volbách ve Švédsku získali nacionalističtí Švédští demokraté 73 z 349 parlamentních křesel a stali se druhou nejsilnější stranou v zemi. Ve Španělsku se krajně pravicová strana Vox na jaře poprvé dostala do regionální vlády a v Portugalsku výrazně posílila nacionalistická Chega.

Ve Francii v červnu přišla koalice centristického prezidenta Emmanuela Macrona o parlamentní většinu, zatímco historický úspěch slavilo Národní sdružení Marine Le Penové. K zajímavému vývoji se schyluje i na Slovensku, kde průzkumům vévodí dvě sociálnědemokratické strany, jež se však stále více hlásí právě k Orbánově politice. V řadě zemí včetně Česka se navíc konají protesty proti vládám, které spojují obavy z inflace, ale často je provází i kritika EU, NATO a podpory Ukrajiny.

Nespokojenost přitom patrně nedosáhla vrcholu a během zimy může ještě nabrat na síle. „Toto může být třetí vlna populismu v poslední době,“ řekl webu Politico k současnému trendu nejmenovaný diplomat z Pobaltí. Za první označil dobu finanční krize v roce 2008 a druhou údobí obav z migrace v roce 2015. „Tentokrát to může být nejhorší a mít nepředvídatelné následky. Také věříme, že to je to, co Putin prosazuje,“ dodal.

Příznivci pravicových populistů se k Putinovi otáčejí zády

Otázkou přitom je, jestli by drtivé vítězství populistických stran skutečně dokázalo zásadně změnit zahraniční politiku EU ve prospěch Ruska a zastavit sankce a dodávky zbraní na Ukrajinu. Ostře sledovaní Bratři Itálie totiž aspoň prozatím dávají najevo, že tímto směrem jít nechtějí. „Stojíme po boku našich mezinárodních spojenců při podpoře Ukrajiny tváří v tvář agresi ze strany Ruské federace,“ píše se v jejich programu.

A aktuální průzkum Pew Research Center ukázal, že podpora Moskvy mezi příznivci evropských populistů v souvislosti s její agresí na Ukrajině výrazně poklesla. Zatímco v roce 2020 měly příznivý názor na Rusko téměř dvě třetiny sympatizantů italské Ligy, nyní je to patnáct procent. V případě francouzského Národního sdružení šlo o pokles z 55 procent na 21 a u španělského Voxu ze čtyřiceti procent na dvanáct.

To však neznamená, že by v sedmadvacítce nakonec nemohl převládnout přístup, který po vzoru Orbána razila před volbami Le Penová: nezaplétat se do cizích konfliktů tak, aby to ničilo evropskou ekonomiku a odnášely to unijní domácnosti.

