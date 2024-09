„Dnešek představuje významný vrchol. Dnes jsme vyřadili z provozu desítky tisíc raket a přesné munice. To, co Hizballáh budoval během 20 let od druhé libanonské války, ve skutečnosti právě ničí izraelské ozbrojené síly,“ uvedl izraelský ministr obrany Joav Galant podle agentury Reuters.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari na večerní tiskové konferenci sdělil, že cílem dnešních úderů byly převážně zbraně uložené v běžných domech, včetně „řízených střel s plochou dráhou letu, které mohou doletět stovky kilometrů, těžkých raket s hlavicemi o hmotnosti 1000 kilogramů, raket středního doletu s doletem až 200 kilometrů, raket krátkého doletu a ozbrojených bezpilotních letadel“.

Obyvatelé jižního Libanonu ráno obdrželi varovné telefonáty, aby se nepřibližovali ani na kilometr k pozicím Hizballáhu. Podle libanonské vlády opustily domovy na jihu desítky tisíc lidí, na silnicích směrem na sever se tvořily dopravní zácpy.

K vysoké bilanci obětí úderů Hagari uvedl: „Tato čísla zahrnují také mnoho teroristů, které jsme dnes zabili a kteří se nacházeli v blízkosti zbraní.“ Dodal, že izraelská armáda později poskytne vlastní údaje o libanonských obětech.

Oboustranná intenzivní palba v posledních dnech následuje po sérii výbuchů pagerů a vysílaček z minulého týdne, které v Libanonu zabily čtyři desítky lidí, včetně dvou dětí, a několik tisíc osob zranily. Většina mrtvých i zraněných byli zřejmě členové Hizballáhu. Hnutí i libanonská vláda akci připsaly Izraeli, který se k věci nevyjádřil. Jeho premiér Benjamin Netanjahu nicméně v neděli prohlásil, že Izrael v několika předchozích dnech zasadil Hizballáhu sérii ran, které si hnutí nedovedlo ani představit.

Exploze komunikačních zařízení dál vyostřily dlouholetý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, který eskaloval loni v říjnu po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. Hizballáh je spojencem Hamásu a Íránu. Od té doby se izraelská armáda a Hizballáh denně ostřelují přes izraelsko-libanonskou hranici, což si vyžádalo životy nejméně 26 civilistů a 22 vojáků na izraelské straně a více než pěti set členů Hizballáhu a desítek civilistů na libanonské straně.