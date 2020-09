Japonci vyzkoušeli létající automobil. Prodávat se bude za 3 roky | E15.cz

Sky Drive se stala první japonskou společností, které ověřila létající automobil s člověkem na palubě. Pochlubila se tím v tiskové zprávě . Zveřejnila i video , ve kterém se stroj vznesl do dvoumetrové výšk a kroužil téměř tři minuty. Japonsko se tím zařadilo po bok hrstky zemí, jimž se to podařilo.

Létající automobil SD-03 je nejmenší ze všech dosud představených obdobných dopravních prostředků na světě, nepočítáme-li bezpilotní stroje. Unese pouze jednoho člověka. Je čtyři metry dlouhý, dva metry vysoký a čtyři metry široký. Na zemi tak zabere přibližně stejnou plochu jako dvě vedle sebe zaparkovaná osobní auta. Z bezpečnostních důvodů je poháněn osmi elektromotory. „Chceme vytvořit společnost, kde budou létající vozy dostupnými a praktickými dopravními prostředky,“ řekl Tomohiro Fukuzawa, výkonný ředitel Sky Drive.

Zkušební let se konal 25. srpna ve městě Tojota v sídle automobilky, která projekty Sky Drive podporuje. Stroj řídil člověk, ale stabilitu a bezpečnost vozu systému udržoval počítačový systém. Na jeho chod navíc dohlížel tým techniků ze země.

Firma podle Fukuzawy doufá, že se její vynálezy stanou „součástí normálního života“ a budou „atraktivní pro všechny potenciální zákazníky“. První modely určené pro soukromé uživatele mají být k dispozici již v roce 2023. Jejich cenu společnost neuvedla. „Ve spolupráci s našimi partnery chceme vytvořit trhy po celém světě,“ tvrdí ředitel Sky Drive.

Fukuzawa připustil, že vývojáře čeká spousta práce. Firma musí v následujících letech zapracovat předevší na bezpečnosti svých technologií. SD-03 se také prozatím udrží ve vzduchu jen asi deset minut. Inženýři Sky Drive proto doufají, že se jim časový limit podaří před uvedením do prodeje ztrojnásobit. Koncem roku se mají uskutečnit další testy, tentokrát za jiných podmínek a mimo areál společnosti Toyota.

Sky Drive nejsou ani zdaleka jedinou organizací, která se pokouší se svými futuristickými projekty dobýt oblohu. V současné době jich existují už desítky. Většina z nich pochází z USA. Své zástupce však mají i Češi a Slováci. Americký stát New Hampshire se v červenci stal první zemí, která oficiálně povolila pohyb létajících automobilů po veřejných komunikacích. Zákonodárci totiž předpokládají, že do dvou let se vlastnictví těchto vozů stane všední záležitostí.

„Zákon v New Hampshire je vzorem pro budoucí fungování létajících automobilů,“ prohlásil Sam Bousfield, ředitel společnosti Samson Sky, která rovněž vyvíjí vzbášející se vozidla. Přehled nejzajímavějších výtvorů z posledních let, které kombinují automobil s letadlem, ukazuje tabulka.