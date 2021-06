John McAfee: Profil antivirového průkopníka | E15.cz

Policisté Johna McAfee zatkli loni 3. října na letišti v Barceloně, když chtěl na britský pas odcestovat do Istanbulu. O jeho vydání k trestnímu stíhání požádala americká justice, která ho viní z daňových úniků a podvodného obchodování s kryptoměnami.

K prvnímu přečinu se pětasedmdesátiletý McAfee sám přihlásil s tím, že z ideologických důvodů odmítá platit daně. Během soudního jednání o extradici prohlásil, že ho USA chtějí exemplárně potrestat a že vzhledem ke svému věku by ve vězení strávil zbytek života. „Doufám, že španělský soud v tom spatří nespravedlnost,“ řekl.

To se ale nestalo. Soud ve čtvrtek rozhodl ve prospěch americké žádosti, protože podnikatel podle verdiktu nepředložil dostatečné důkazy, že by byl v USA stíhaný z politických či ideologických důvodů. Mohl se ještě odvolat, ale toho už nevyužil.

Pár hodin po vynesení rozsudku ho dozorci našli mrtvého v cele věznice Brians 2 nedaleko Barcelony. Pokusy o oživení selhaly. „Vše ukazuje na sebevraždu,“ uvedla vězeňská služba v prohlášení.

McAfeeho obhájce Javier Villalba tvrdí, že se jeho klient oběsil, protože ho devítiměsíční pobyt za mřížemi přivedl k zoufalství. „Je to důsledek krutého systému, který neměl jediný důvod ho tak dlouho držet ve vězení,“ uvedl právník. McAfeeho manželka Janice na Twitteru nedávno napsala, že John snáší vězení velmi špatně. „Mělo to nesmírně tvrdý dopad na jeho duševní i tělesné zdraví, i finančně to na něj dolehlo,“ dodala.

Zkažený život

John McAfee se narodil 18. září 1945 na americké vojenské základně v britském Cinderfordu americkému otci a britské matce. Vyrůstal sice převážně v městečku Salem ve státě Virginia, po matce měl ale i britské občanství. Později vzpomínal, že otec alkoholik ho a matku často bil. Když mu bylo patnáct let, otec se zastřelil.

Později McAfee prohlásil, že ho zážitek s otcem celoživotně poznamenal. „Každý den se budím s myšlenkou na něj. V každém vztahu, který navážu, stojí otec po mém boku. To kvůli němu ztrácím víru. Takže je můj život v prdeli,“ řekl v roce 2012 reportérovi magazínu Wired. Ten ve svém článku napsal, že zatímco mu McAfee popisoval svůj příběh, pohrával si s pistolí.

McAfee vystudoval matematiku na univerzitě Roanoke College, kde také začal mít problémy s alkoholem a rozjel první podnikání – prodával po domech magazínové předplatné. Absolvoval v roce 1967 a přihlásil se do doktorandského studia. Z Northeast Louisiana State College jej ale vyloučili, protože měl poměr se studentkou, která ještě nedokončila základní studium, což odporovalo školním pravidlům.

McAfeeho na základě falešného životopisu zaměstnala železniční společnost Missouri Pacific Railroad, která si pořídila počítač od IBM, aby s jeho pomocí sestavovala jízdní řády. Za šest měsíců McAfee vytvořil systém, který jízdní řády optimalizoval. Během té doby také objevil LSD.

Jak sám popisoval, obvykle si dal ráno dávku a vyrazil do práce, aby tam pomáhal řídit vlaky. Jednou se rozhodl k experimentu s halucinogenem DMT (dimethyltryptamin, velmi silný přírodní halucinogen produkovaný rostlinami – pozn. red.). Dal si „lajnu“, ale necítil účinek, a tak vyšňupal celý balíček. V halucinacích se dopotácel do centra St. Louis, kde pracoval. Do Missouri Pacific Railroad se už nevrátil.

V sedmdesátých letech vystřídal různé programátorské pozice. Pracoval třeba jako programátor v NASA na sklonku programu Apollo, dělal pro Xerox nebo poradenskou společnost Booz Allen Hamilton. Přitom se propadal do závislosti na drogách a alkoholu až v roce 1983 nastal zlom.

Opustila ho první žena a krátce na to přišel o práci. Zůstal doma s drogami a myšlenkami na sebevraždu. Nakonec navštívil terapeuta, který mu doporučil anonymní alkoholiky. „Tehdy jsem skutečně začal žít,“ řekl McAfee ve zmíněném rozhovoru pro Wired.

Respektovaný občan

Po protialkoholní léčbě získal McAfee práci v proslulé Lockheed Corporation. Byl dokonce shledán způsobilým k práci na utajovaném armádním programu vývoje softwaru na rozpoznávání hlasu. Tehdy se poprvé setkal s kódem navrženým tak, aby sám sebe kopíroval z diskety na disketu. V roce 1986 jej z čiré zvědavosti vytvořili dva bratři v Pákistánu. Chtěli zjistit, jak rychle se jejich neškodný výtvor Brain bude šířit. Za rok nakazil počítače po celém světě.

To McAfeeho vyděsilo a přimělo k činu. Začal pracovat na programu odhalujícím a blokujícím viry. V roce 1987 založil společnost McAfee Associates. Nečekal, že za jeho software bude někdo platit. Za pět let však jeho program používala polovina ze sta největších amerických firem a první komerčně dostupný antivirus světa vydělával McAfeemu pět milionů dolarů ročně. A to s minimálními počátečními investicemi.

Dokázal to také díky neotřelému marketingu. Pořídil si karavan, založil „antivirovou záchranářskou jednotku“ a kdykoli mu někdo z okolí domovského San José zavolal, že má problémy s počítačem, vyrazil s patřičným humbukem na místo a jal se pátrat po stopách viru.

V roce 1992 pak McAfee oznámil, že odhalil virus Michelangelo, který označil za obrovskou hrozbu. Jeho obavy se sice nepotvrdily – virus napáchal mnohem menší škody – ale jak byznysmen později přiznal, firmu to nakoplo ke strmému růstu. V témže roce jeho společnost vstoupila na burzu. O dva roky později McAfee z firmy odešel a v roce 1996 prodal zbývající podíl. Vyneslo mu to kolem sta milionů dolarů.

Ačkoli antivirové programy z McAfeeho udělaly opravdu bohatého muže, v roce 2013 BBC přiznal, že antivirus nikdy nepoužíval na žádném ze svých počítačů. „Chráním se tak, že neustále měním IP adresu, k žádnému zařízení, které používám, nepřipojuji svoje jméno a nenavštěvuji stránky, kde bych mohl virus chytit,“ řekl. „Například stránky s pornem, prostě na ně nechodím.“

Na nějakou dobu se zdálo, že se McAfee usadil. Spustil několik více či méně úspěšných technologických projektů, přednášel na univerzitách, radil start-upům. Věnoval se lokální charitě a ve své usedlosti v coloradských Skalistých horách založil institut jógy. Financoval dokonce novinové inzeráty, které odrazovaly od užívání drog.

Odchod do Belize

McAfeeho těžce zasáhla finanční krize. Deník The New York Times odhadl, že jeho majetek se v letech 2007 až 2008 ztenčil ze sta milionů dolarů na pouhé čtyři miliony. McAfee musel prodat většinu majetku. Zároveň čelil několika žalobám a domníval se, že pokud zmizí z očí veřejnosti, kauzy vyšumí. Začal proto hledat nemovitost v Karibiku, kam by se mohl uchýlit v případě, že by spory v USA nevyznívaly v jeho prospěch.

V roce 2008 se tak na odlehlý ranč v Belize nastěhoval nový obyvatel. Ani tentokrát se ale z McAfeeho nestal tichý důchodce. Založil firmu vyrábějící doutníky, distributora kávy nebo vodní taxi. V roce 2010 pak potkal mikrobioložku Allison Adoniziovou, nadchl se pro její výzkum a začal financovat vývoj antibiotik. Adoniziové ve své usedlosti v Belize zařídil laboratoř.

Mezitím si však našel jinou zálibu. Po několika zkušenostech s místními individui zafinancoval stavbu policejní stanice v městečku Carmelita, vybavil policisty lepšími zbraněmi a začal je platit za to, že budou hlídkovat i ve volném čase. Sám také podle vzpomínek obyvatel práci policie občas suploval.

Tím však na sebe upozornil úřady. Fakt, že na svém pozemku provozoval laboratoř, o jejíž činnosti nechtěl nikomu nic prozradit, také nepomohl. McAfee nabyl přesvědčení, že je kvůli výzkumu léčiv sledován, a proto nakoupil značné množství zbraní a najal si ochranku.

Narůstající nedůvěra a rozpory s úřady vyústily v dubnu 2012 v policejní razii. McAfee byl zatčen a obviněn z výroby drog, policie mu zabavila deset zbraní a množství munice. Následující den byl však propuštěn a pojal podezření, že na něj má tamní policie spadeno.

Proto když byl o několik měsíců později zavražděn soused a policie chtěla McAfeeho vyslechnout, uprchl ze země. Po několika týdnech byl zatčen v Guatemale. Reportéři magazínu Vice, se kterými se tam setkal, totiž nedopatřením odhalili jeho polohu. McAfee byl obviněn z ilegálního překročení hranic a vyhoštěn do USA. Policie v Belize nakonec podnikatelovu účast na vraždě vyloučila.

Po návratu do USA se kolem McAfeeho rozpoutala mediální bouře. Novináři se snažili získat podrobnosti o jeho dobrodružství. Moc si nepomohl, když zveřejnil parodické video „Jak odinstalovat antivirus McAfee“ plné spoře oděných žen, zbraní a drog, v němž se pokoušel odinstalovat vlastní software.

Kromě toho se potřetí oženil poté, co si budoucí manželku Janice zaplatil na noc jako prostitutku. Po pár měsících byla svatba.

Kandidát na prezidenta

Po návratu do USA se McAfee vrhl na politiku. V roce 2015 oznámil, že bude za nově zformovanou Kybernetickou stranu kandidovat na úřad prezidenta. O pár měsíců později změnil tábor a rozhodl se usilovat o prezidentskou nominaci Libertariánské strany. Kandidatura však skončila propadákem, v primárkách v roce 2016 získal pouhých 8,2 procenta hlasů straníků.

To ho neodradilo. Už o dva roky později tweetoval, že v roce 2020 bude opět kandidovat na prezidenta. Buď jako libertarián, nebo za stranu, kterou sám založí. Nakonec si vybral libertariány. Už v lednu 2019 ale musel oznámit, že v prezidentské kampani bude pokračovat z exilu, protože krátce před tím byl podle amerických médií obžalován z daňových deliktů.

McAfee oznámil, že se nachází v mezinárodních vodách. Později napsal, že sídlo kampaně přemístil do Havany. Když jeho jachta zakotvila v Dominikánské republice, byl zatčen a strávil čtyři dny ve vazbě kvůli podezření, že jsou na palubě zbraně a munice těžkého kalibru. Zbraně byly zabaveny, oznámily úřady.

Prezidentskou kandidaturu McAfee několikrát stáhl, a několikrát obnovil. Mezitím tvrdil, že se chce stát viceprezidentem USA. Není divu, že podporu Libertariánské strany opět nezískal.

Na útěku

Zbytek předminulého a většinu minulého roku strávil McAfee skrýváním se před americkými úřady. Nějakou dobu pravděpodobně strávil v Bělorusku. V srpnu 2020 mu byl na letišti v německém Augsburgu odepřen vstup do země, protože jako ochranu obličeje použil dámské kalhotky, které nechtěl vyměnit za roušku. Odmítl také povinnou karanténu. McAfee tvrdil, že tam byl krátce zatčen a bit, ale policie to popřela.

Další cesta po Evropě dopadla ještě hůře. V říjnu byl McAfee zatčen na letišti v Barceloně a začalo řízení o extradikci do USA. Tam byl obžalován z toho, že nepřiznal příjmy z poskytování poradenských služeb týkajících se kryptoměn, příjmy z motivačních řečí a z prodeje filmových práv na svůj životní příběh.

Loni v březnu byl také obviněn z podvodu. Spolu se svým osobním strážcem měli podle prokurátora zneužít široké publikum, které McAfeeho sledovalo na Twitteru, a doporučovat prostřednictvím sociální sítě nákupy alternativních kryptoměn, které předtím sami nakoupili. Když ceny stouply, altcoiny prodávali.

Podle obvinění na manipulaci s trhem vydělali dva miliony dolarů. Dalších jedenáct milionů dolarů měl obdržet na platbách od kryptoměnových start-upů, které na Twitteru propagovali, aniž by příjmy přiznali investorům, kteří do těchto firem na doporučení dvojice vložili peníze.

První obvinění McAfee nepopíral. V roce 2019 například prohlásil, že od roku 2010 nepodal daňové přiznání s tím, že daně jsou nezákonné. Před soudem ve Španělsku opakovaně tvrdil, že vláda USA je zkorumpovaná a snaží se jej zničit. Soud mu neuvěřil.

„Americké úřady se rozhodly, že John zemře ve vězení,“ napsala několik dní před osudnou středou 23. června McAfeeho manželka. Její temná předpověď se naplnila možná dříve a jinak, než očekávala. Každopádně jsou její slova živnou půdou pro spekulace a konspirační teorie, které se již v souvislosti s McAfeeho smrti začínají objevovat. Ostatně mnohým konspiracím McAfee věřil.