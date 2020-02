Brexitová dohoda: Johnson před jednáním s EU ukazuje ostré lokty | E15.cz

Londýn by však preferoval „kanadský model“, tedy přístup na společný trh s omezeným množstvím tarifů a regulací. Nejde přitom jen o obchod, do konce roku bude muset Británie se svým partnerem vyřešit problémy v dalších oblastech, jako je bezpečnost či rybolov.

„Aby dohoda o volném obchodu zahrnovala přijetí pravidel EU v oblastech hospodářské soutěže, dotací, sociálního zabezpečení, ekologie či podobně, není potřeba nic víc, než aby EU měla povinnost přijmout britská pravidla,“ prohlásil Johnson.

Spor o rybolov vše ještě víc komplikuje

Brusel by rád dosáhl dohody bez cel a kvót, trvá však na tom, že musí být založena na otevřenosti a rovných konkurenčních podmínkách. „Nemůžete nás obviňovat z nedostatku ambicí. V první řadě budeme hájit zájmy unie, jejích občanů a podnikatelů,“ řekl novinářům hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier s tím, že všechno zboží, které se do EU dostane, bude muset splňovat standardy společenství. Z toho jsou nervózní hlavně britští výrobci potravin.

Velkou komplikací může být, že EU chce do obchodní dohody zahrnout problematiku rybolovu. Požaduje, aby se Londýn s Bruselem už do poloviny roku dohodl na vzájemném zpřístupnění vod. Johnson chce, aby se otázka rybolovu řešila každoroční úmluvou, zdůrazňuje přitom, že ve vodách království by měly lovit především britské lodě.

Bezpečnostní spolupráce v ohrožení

Komplikovanou oblastí může být i bezpečnost. Podle některých názorů se může ztížit vzájemné sdílení informací, otazník visí i nad vydáváním podezřelých osob. Johnson slibuje pragmatickou dohodu, která občanům království zajistí bezpečnost, aniž bude narušena britská právní autonomie. „Brusel tvrdí, že přístup k některým nástrojům je podmíněn přijetím volného pohybu osob,“ připustil k problematice podle listu The Independent ministr zahraničí Dominic Raab, když po něm chtěla znát konkrétní kroky k zajištění bezpečnostní spolupráce někdejší premiérka Theresa Mayová.

Postoj vlády k vyjednávání už podrobila kritice opozice. „Bude nový vztah určován ekonomickými zájmy naší země, nebo ideologickými závazky rozejít se s evropským sociálním modelem, které řídily tolik brexitových nadšenců?“ tázal se podle BBC labouristický stínový ministr pro brexit Paul Blomfield. Komentátoři podotýkají, že Johnson chce před jednáním ukázat svaly. Není podle nich ale pochyb o tom, že obchodní dohoda má pro Británii obrovskou důležitost a bude vyžadovat kompromisy bez ohledu na rétoriku.