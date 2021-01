Kim Čong-un přiznal, že jeho ekonomické plány selhaly | E15.cz

Kim Čong-un uznal chybu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přiznal na sjezdu členů vládnoucí strany, že jeho pětiletý hospodářský plán výrazně selhal a to prakticky ve všech oblastech. Do budoucna se chce vyvarovat opakování „bolestivých chyb“. Ve středu o tom informovala oficiální média KLDR. Kongres Korejské strany práce se sešel vůbec poprvé po pěti letech. Severní Korea se aktuálně nachází v hluboké ekonomické krizi, kterou kromě pandemie zapříčinily také mezinárodní sankce a série přírodních katastrof. Jen obchod s Čínou se v prvních jedenácti měsících loňského roku propadl asi o 80 procent. HDP země za rok 2020 podle odhadů klesne o 9,3 procenta.

Zákaz čínských aplikací

Prezident Spojených států Donald Trump jen dva týdny před odchodem z funkce stupňuje americkou obchodní válku s Čínou. V noci na dnešek podepsal exekutivní příkaz, na jehož základě má být v USA zakázáno osm čínských digitálních aplikací. Je mezi nimi i populární služba Alipay, určená pro mobilní platby, a která patří společnosti Ant Group. Nařízení vejde v platnost za 45 dní. Podle Trumpovy vlády tyto aplikace ohrožují národní bezpečnost, protože mohou sdílet data s čínskou komunistickou vládou.

Akcie v USA posilovaly, byl zájem i o ropu

Americké akciové trhy se po pondělím poklesu v úterý vrátily k růstu. Index S&P 500 se zvýšil o 0,71 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,55 procenta a technologický Nasdaq přidal 0,95 procenta. Prudce narostla cena ropy, i díky včerejší zprávě o obnovení diplomatických styků mezi Saúdskou Arábií a Katarem. Vzhůru zamířila též hodnota zlata a nejsledovanějších kryptoměn. Západoevropské akcie naopak převážně oslabovaly. V kladných číslech skončila pouze londýnská burza.

Německo může odkoupit TUI Group

Německý stát pravděpodobně odkoupí významný podíl v mezinárodní cestovní kanceláři TUI Group. Akcionáři firmy tuto variantu schválili na včerejší mimořádné valné hromadě. Největší světová společnost podnikající v oblasti turismu, která normálně obsluhuje desítky milionů zákazníků ročně, byla tvrdě zasažena koronakrizí. V minulém roce se propadla do ztráty ve výši tří miliard eur, tedy asi 78,4 miliardy korun. Německo by mohlo převzít až 25 procent akcií TUI. Po Lufthanse by se tak jednalo už o druhou velkou firmu ze sektoru cestovního ruchu, kterou se stát pokusí zachránit.

The sweeping arrests of pro-democracy demonstrators are an assault on those bravely advocating for universal rights. The Biden-Harris administration will stand with the people of Hong Kong and against Beijing’s crackdown on democracy. https://t.co/nSj8dr3OEg