Kim vyrazil obrněným vlakem na návštěvu Vietnamu, setká se tam i s Trumpem | E15.cz

Zdroje agentury Reuters již minulý týden uvedly, že Kim přicestuje do vietnamské metropole dva dny před schůzkou s Trumpem. Vrcholná schůzka se má podle Bílého domu konat 27. a 28. února.

Setkání Kima s Trumpem v Hanoji bude jejich druhým summitem po historické první schůzce v Singapuru v červnu loňského roku.

Agentura AP s odvoláním na prohlášení vietnamských činitelů uvedla, že setkání obou státníků se uskuteční v koloniální budově Tonkinského paláce v centru Hanoje. Záložní variantou je luxusní hotel Metropole postavený na začátku 20. století.

Vietnamské úřady podle AP v souvislosti s návštěvou severokorejského vůdce přijaly bezprecedentní bezpečností opatření. V době Kimova příjezdu uzavřou 170kilometrový úsek dálnice vedoucí od hraničního přechodu s Čínou do hlavního města Hanoje. Rozhodnutí naznačuje, že Kim do Vietnamu pravděpodobně přijede přes Čínu a ve městě Dong Dang přesedne z vlaku do auta, které ho odveze do Hanoje.

Agentura TASS s odkazem na severokorejský diplomatický zdroj uvedla, že Kimův obrněný vlak vyjel z Pchjongjangu kolem sedmnácté hodiny místního času. Trasu dlouhou asi 4500 kilometrů by měl urazit za více než 48 hodin.