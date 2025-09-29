Lufthansa spouští úspory: do roku 2030 zruší čtyři tisíce administrativních míst
Největší německá letecká společnost zahajuje rozsáhlý restrukturalizační program. Lufthansa plánuje snížit počet administrativních zaměstnanců o čtvrtinu a více sázet na digitalizaci a centrální řízení, informovala agentura DPA. Firma zároveň zvýšila střednědobé cíle ziskovosti, aby se přiblížila konkurenci, která se už dostala na předpandemickou úroveň.
Největší německá letecká společnost aktuálně zaměstnává přibližně 103 tisíc lidí. V administrativě pracuje zhruba 15 tisíc z nich. Aerolinky v pondělí oznámily, že se chystají do pěti let propustit čtyři tisíce administrativních pracovníků a do budoucna vsadit více na digitalizaci a automatizaci. Hodlají také zefektivnit vnitřní fungování firmy. Zároveň navýší své střednědobé finanční cíle. Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) by se měl zvýšit na deset procent obratu. Dosud platil cíl osm procent.
Zatímco ostatní aerolinky se již dávno vrátily v hospodaření na úroveň z roku 2019, Lufthansa zaostává. Spouští proto náročný restrukturalizační program. Jednotlivé letecké společnosti koncernu by měly být například řízeny mnohem centrálněji. Kromě značky Lufthansa jsou součástí koncernu také aerolinky Swiss International, Austrian, Brussels a Eurowings a menšinový podíl drží koncern také v italské letecké společnosti ITA.