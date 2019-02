Makedonie podepsala dohodu o přistoupení k NATO. Ratifikace může trvat i rok | E15.cz

Očekává se, že schvalovací proces potrvá možná až rok. Jako první podle médií protokol ratifikují Atény, učinit by tak mohly již tento pátek.

Skopje o členství v NATO usilovala řadu let, kvůli sporu o název země právě s Řeckem byly ale její snahy neúspěšné. Rozepře byla vyřešena dohodou až loni v červnu. Název Makedonie, který bývalá jugoslávská republika používala od roku 1991, část řecké politické scény pokládá za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Řešením se tak stalo přejmenování státu na Severní Makedonii.

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with 🇲🇰, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD