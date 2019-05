Mayová oznámila rezignaci. Novým britským premiérem může být Johnson | E15.cz

Britská ministerská předsedkyně Theresa Mayová oznámila, že v čele konzervativní strany skončí 7. června. Vládu povede do té doby, než strana nevybere nového lídra. Mayová vyjádřila lítost, že se jí nepodařilo dovést zemi k odchodu z Evropské unie. Za nejpravděpodobnějšího nástupce Mayové je považován exministr zahraničí a známý stranický buřič Boris Johnson.

Mayová v emotivním projevu prohlásila, že jmenování teprve druhou britskou premiérkou pro ni bylo „životní poctou". Sůj odchod premiérka oznámila po setkání s Gramamem Bradym, předsedou vlivného poslaneckého Výboru 1922, který avizoval, že pokud Mayová nerezignuje, vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry premiérce.

Na uvolněné místo britského premiéra se tlačí více než tucet zájemcu. Kromě Johnsona, kterého tamní média pasují do role jasného favorita, se předpokládá kandidatura ministra zahraničí Jeremyho Hunta, ministra životního prostředí Michaela Govea, šéfa rezortu vnitra Sajida Javida nebo teprve nedávno jmenované ministryně obrany Penny Mordauntové. Veřejně se o funkci již stihl přihlásit ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart.

O tom, že Mayová oznámí svůj odchod z funkce, spekulovala britská média už během čtvrtka. Ministerská předsedkyně odchází po necelých třech letech ve funkci, v níž nahradila Davida Camerona, který rezignoval v reakci na výsledky referenda o odchodu Británie z Evropské unie.

Dlouhodobý rozkol v řadách konzervativců, týkající se především podoby brexitové dohody s Evropskou unií, se prohloubil po úterním projevu ministerské předsedkyně. V něm Mayová představila nový návrh zákona o „rozvodové dohodě“. Touto cestou chtěla v parlamentu schválit dohodu se zbytkem Evropské unie, kterou ovšem Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Ve snaze získat opoziční hlasy premiérka do návrhu zákona zahrnula i některé požadavky opozičních labouristů, například příslib parlamentního hlasování o možnosti vypsat referendum o finální podobě brexitu, přičemž by se vláda musela vůlí poslanců řídit.

Ve středu kvůli oznámenému plánu rezignovala Andrea Leadsomová, která měla na starost vládní agendu v dolní komoře parlamentu. „Už nevěřím, že náš přístup povede k uskutečnění výsledku (brexitového) referenda,“ uvedla Leadsomová, která je představitelkou skupiny ministrů prosazujících radikální rozchod z EU. V minulosti také kandidovala proti Mayové do čela strany a vlády.

Už minulý týden zkrachovala šest týdnu trvající jednání o brexitové dohodě, která vedla Mayový s lídrem opozice Jeremym Corbynem. Už šéf labouristů ukončení rozhovorů vysvětloval tím, že Mayová ve funkci brzy skončí, a její nástupce by jakoukoli dojednanou dohodu nemusel respektovat.

Libra se v reakci na politické dění již ve čtvrtek propadla na své čtyřměsíční minimum. Část investičních manažerů se přitom obává dalšího poklesu měny až o necelých pět procent na minima z roku 2016, kdy si občané Velké Británie odhlasovali odchod z Evropské unie. Jediné, co by měně v krátkodobém horizontu prospělo, je výraznější úspěch proevropských stran v nadcházejících volbách do europarlamentu, míní například Russell Silberston z Investec Asset Management.