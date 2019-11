Vladimír Mečiar se vrací. Povede stranu Slovenská liga | E15.cz

Bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar se vrací do politiky - v parlamentních volbách, které se konají koncem února, bude kandidovat se stranou Slovenská liga. Informují o tom slovenská média. Podle nich byl Mečiar v sobotu v Trenčíně zvolen předsedou strany Slovenská liga, která na Slovensku působí už několik let, ale do letoška se jmenovala Nový parlament.