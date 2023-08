Moře není stoka. S vypouštěním radioaktivní vody z Fukušimy do oceánu nesouhlasí Čína | e15.cz

Ve čtvrtek by mělo začít Japonsko vypouštět upravenou radioaktivní vodu z jaderné elektrárny Fukušima do Tichého oceánu. I přestože se jedná podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) o bezpečnou akci, budí tento krok nadále kontroverze, a to především mezi okolními státy. Podle Číny se jedná o extrémně sobecký a nezodpovědný krok, informuje CNBC.