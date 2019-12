Na americkou ambasádu v Bagdádu zaútočili demonstranti, prolomili bránu | E15.cz

AP incident hodnotí jako jeden z nejhorších útoků na bagdádské velvyslanectví za poslední roky. Demonstranti ničili bezpečnostní kamery a podařilo se jim prolomit bránu do rozlehlého objektu, do hlavní budovy se ale nedostali. Ochranka proti nim použila slzný plyn a ohlušující granáty. Iráčtí zdravotníci oznámili, že nejméně dvanáct lidí bylo zraněno.

Tisíce Iráčanů přišly k objektu protestovat proti nedělnímu americkému náletu na pozice jedné šíitské milice podporované Íránem. O život při něm přišlo 25 milicionářů.

Nejmenovaní iráčtí činitelé řekli agentuře Reuters, že kvůli útoku na ambasádu byl z komplexu evakuován velvyslanec i další členové personálu. "Americký personál je v bezpečí a k žádnému vniknutí nedošlo. Nechystáme se ambasádu v Bagdádu evakuovat," reagovalo o několik hodin později americké ministerstvo zahraničí. Velvyslanec USA je prý aktuálně na osobní cestě a vrací se na své pracoviště.

Americké ministerstvo obrany zároveň avizovalo, že na místo míří posily. Podle zdrojů Reuters se očekával příchod až několika desítek příslušníků námořnictva. Postup demonstrantů předtím zastavili členové irácké speciální jednotky, a to asi 200 metrů od hlavní budovy velvyslanectví. Na její střeše bylo vidět americké vojáky se zbraněmi namířenými do davu.

Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí demonstranty vyzval, aby se vyvarovali násilí proti zahraničním zastupitelským úřadům, a požádal je, aby od amerického velvyslanectví odešli. Ministerský předseda zároveň ujistil, že jakýkoli útok na zastupitelský úřad bezpečnostní síly potlačí.

Pentagon své nedělní nálety označil za odvetu za páteční útok na iráckou vojenskou základnu u Kirkúku. Kromě iráckých vojáků ji využívají také Američané. O život tam přišel jeden americký civilista. Americké údery mířily na pozice skupiny Katáib Hizballáh, za níž stojí Írán a kterou USA viní z pátečního raketového útoku.

Americký prezident Donald Trump na úterní dění v Bagdádu reagoval na sociálních sítích. "Írán zabil amerického zaměstnance a mnoho lidí zranil. Zareagovali jsme důrazně a uděláme to tak vždy. Teď Írán zorganizoval útok na americké velvyslanectví v Iráku. Budou (Íránci) se za to zodpovídat. Očekáváme, že Irák k ochraně ambasády použije své jednotky," napsal Trump na twitteru.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!