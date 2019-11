Německá centrální banka chce pravidla pro zelené peníze | E15.cz

„Je to politické rozhodnutí a my k takovému postupu v demokratickém rámci nemáme mandát,“ vysvětlil Weidmann, který se staví rezervovaně k tomu, aby centrální banka podporovala klimatický balíček německé vlády emisí „zelených peněz“. „Zelené kvantitativní uvolňování… to by mohlo ohrozit stabilitu celé ekonomiky, to vidím velmi kriticky.“

V hlavní roli stabilita

Hlavním úkolem německé centrální banky je podle jejího prezidenta cenová stabilita a stabilita finančního sektoru a to je také úkol, který hodlá banka sledovat do budoucna. Zelená politika v oblasti financí, ať už bude vypadat jakkoliv, nesmí podle Weidmanna ohrozit hlavní cíle německé centrální banky. „Centrální banka nemůže být hasičem klimatických problémů,“ dodala Weidmannova kolegyně Sabina Maudererová.

Neznamená to však, že by se Bundesbank stavěla ideově proti novému konceptu směřování německé ekonomiky. Centrální bankéři pouze žádají, aby jim vláda dala přesné zadání, jak se ve finančním sektoru chovat, přesněji jak preferovat „zelené financování“ a jak tato strategie má prakticky fungovat. Podle centrální banky chybí nastavení kritérii, podle nichž by se určovala klimatická výhodnost úvěru, i jasná pravidla, podle nichž by se „zelené úvěry“ udělovaly. Pokud by se centrální banka měla ke konceptu udržitelnosti ekonomiky stavět jinak, museli by podle německých centrálních bankéřů politici předefinovat její úkol ústavní změnou.

Jednotná kritéria

Na bankovní konferenci na téma udržitelná ekonomika a její finanční zajištění vystoupil i šéf představenstva největší německé banky Deutsche Bank Christian Sewing, kterému se nelíbí plán na poměřování udržitelnosti projektů, které mají být podle návrhů vlády financovány výhodněji a přednostně. „Potřebujeme standardy a jednotná kritéria a ty zatím nemáme,“ řekl Sewing. „Když definujeme udržitelnost, musí být jasné, zda jaderná energie je, či není udržitelná.“

Podle Sewinga nemá bez těchto směrnic a pravidel žádné porovnávání projektů a úvěrů smysl. Bankéři jsou také přesvědčeni, že změna strategie má probíhat pomalu a že musí být regulována na mezinárodní evropské úrovni. „Zelené financování“ se podle nich také nesmí týkat jen velkých firem, nýbrž i menších a drobných podniků.