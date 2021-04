NATO se začalo stahovat z Afghánistánu, Amazon ztrojnásobil zisky | E15.cz

Americký technologický gigant má za sebou úspěšné čtvrtletí, jeho tržby meziročně vzrostly o 44 procent na 108 miliard dolarů a překonaly odhady analytiků. Zisk společnosti Jeffa Bezose se oproti stejnému období v minulém roce ztrojnásobil a dosáhnul částky 8,1 miliardy dolarů.

Dobrou zprávou pro Amazon je rovněž zejména vývoj cloudového byznysu AWS, který představoval 54 miliard dolarů z celkových tržeb a oproti minulému roku zaznamenal nárůst o 32 procent.

Severoatlantická aliance dříve oznámila, že její vojáci začnou Afghánistán opouštět na začátku května. K prvním odchodům dochází už s předstihem nyní, uvedla agentura AFP. V Afghánistánu je v současné době v rámci operace Rozhodná podpora zhruba 10 tisíc vojáků aliance.

NATO se v Afghánistánu začalo angažovat po útocích 11. září na Světové obchodní centrum v New Yorku. Zemi tak vojenské jednotky opustí po 20 letech od začátku operace. Původní plán svrhnout vládu Talibanu se aliance podařilo uskutečnit, navazující kroky jako stabilizovat zemi a dostat pod kontrolu vlády celé území Afghánistánu se však již nepovedlo.

Americké akcie dnes posílily díky příznivým údajům o ekonomice Spojených států a firemním výsledkům. Index S&P 500 tak uzavřel na novém rekordním maximu. Dow Jonesův index si dnes připsal 0,71 procenta a uzavřel na 34.060,36 bodu. Index S&P 500 vzrostl o 0,68 procenta na 4211,47 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,22 procenta na 14.082,55 bodu.

Klesá hodnota akcií firem, které se zaměřily na vývoj léku proti onemocnění covid-19, hlásí agentura Bloomberg. Jak čas postupoval, ukázalo se, že vyvinout lék bude mnohem složitější časově náročné, než optimističtí investoři předpokládali. Akcie společností jako Tiziana Life Sciences Plc, Sorrento Therapeutics Inc. nebo Abivax SA proto postupně klesají.

🚨🚨🚨European Parliament passes resolution on near-unanimous basis (589 favor; 67 opposed) calling for Kremlin-backed #NordStream2 to be stopped.



*4th* time EP has in two years, but project supporters continue the lie that “NS2 is a European project.”https://t.co/BqUUuoSyob