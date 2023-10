Německo se chystá obnovit hraniční kontroly s Českem | e15.cz

Faeserová o kontrolách bude hovořit s ministry vnitra Česka, Polska a Švýcarska, aby s nimi postup projednala, píše německý list.

Ministryně čelí dlouhodobě tlaku opoziční konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), policejních odborů DPolG a premiérů Saska, Braniborska a Hesenska, aby zavedla se zmíněnou trojicí sousedních států stacionární kontroly po vzoru těch s Rakouskem. Kontroly na bavorsko-rakouském pomezí nejsou po celé délce hranice, ale pouze na vybraných místech.

Ministryně vnitra dosud rozšíření stacionárních kontrol odmítala a takovou ostrahu označovala za nástroj poslední možnosti. Nyní se německá vláda podle serveru Welt.de po dlouhém váhání rozhodla, že úseky se stacionární hraniční kontrolou rozšíří, a to i v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Policie se totiž obává, že by s migranty mohli do Německa proniknout i teroristé.

V Německu letos požádalo o azyl přes 200 tisíc lidí a není vyloučeno, že do konce roku by jich mohlo být až 400 tisíc. Do řešení migrační krize se proto vložil i spolkový kancléř Olaf Scholz, který minulý týden v pátek jednal s šéfem opoziční CDU Friedrichem Merzem a se zástupci spolkových zemí. Schůzka posloužila k výměně názorů a ujasnění postojů, protože kancléř usiluje o celoněmeckou dohodu, která by pomohla migraci zvládnout.