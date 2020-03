HDP Německa: nejhorší scénář počítá s propadem o pětinu | E15.cz

Celkem 729 miliard eur. Tak velkou cenu možná zaplatí Německo za opatření proti koronaviru. Odhaduje to nejuznávanější německý ekonomický institut Ifo, který během velmi krátké doby vytvořil relevantní studii dopadů virové pandemie na německé hospodářství, přestože řada jiných institucí tvrdí, že odpovědné odhady dnes nejsou technicky možné, neboť chybějí vstupní data.

„Předpokládané náklady na dopady koronakrize překonají vše, co Německo v posledních desetiletích poznalo z ekonomických a přírodních katastrof,“ uvedl šéf Ifo institutu Clemens Fuest při prezentaci nové analýzy situace kolem nákazy.

Částka 729 miliard eur – mimochodem při současném kurzu eura ke koruně je to přibližně 20 bilionů korun, tedy zhruba čtyřletý výkon celé české ekonomiky – je horní mez odhadů Ifo, které počítá s několikaměsíčním výpadkem celého hospodářství. Při kratším výpadku prodeje a výroby by německé náklady byly o stovky miliard nižší.

Mnichovský institut odhaduje, že kdyby výroba začala znovu naskakovat už za dva měsíce, budou se ztráty pohybovat mezi 255 miliardami až 495 miliardami eur. V takovém případě by německá ekonomika vykázala propad o 7,2 až 11,2 procenta za celý rok.

Ifo také vymodelovalo, jak by nové spuštění výroby mohlo konkrétně vypadat: první dva měsíce by výroba běžela jen na dvě třetiny výkonu, ve třetím měsíci by přidala na 80 a ve čtvrtém už na 100 procent.

Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru v Německu, která zatím rozhodně ani nezačala vrcholit, je zřejmé, že výrobní výpadky budou daleko delší. Ifo vypočítalo, že kdyby odstávka výroby a praktická hibernace prodeje trvaly tři až čtyři měsíce, budou se celkové škody pohybovat v rozmezí 354 miliard až již citovaných 729 miliard eur. Německá ekonomika by v takovém případě vykázala meziroční propad minimálně o desetinu. V nejhorší variantě, s níž Ifo pracuje, by se ekonomický výkon Německa snížil za rok o celou pětinu.

Za čísly se neskrývají jen podniky a účetní bilance, ale hlavně lidé. Ifo ve své prognóze tvrdí, že Německo musí počítat s tím, že o práci přijde až 1,8 milionu lidí. Více než šest milionů lidí by muselo pracovat v režimu takzvaného kurzarbeitu, v němž lidé pracují jen částečně a větší část mzdy platí stát.

Mnichovský ekonomický institut přitom do své prognózy už zahrnul státní pomoc ve výši 156 miliard eur, která počítá s podporou zkrácených úvazků. Parlament balík ekonomických podpor schválil ve středu, dnes by ho měla potvrdit i Spolková rada sdružující zástupce zemských vlád.