Krize? Německu by měly pomoci fiskální stimuly | E15.cz

Německo má dostatečnou hospodářskou sílu na to, aby dokázalo bojovat s případnou ekonomickou krizí dodatečnými fiskálními stimuly. Podle agentury Reuters to prohlásil ministr financí Olaf Scholz.

Politik současně uvedl, že dopady globální finanční krize v letech 2008 a 2009 stály Německo kolem 50 miliard eur. Právě vynaložením obdobné sumy na stimulaci ekonomiky by chtěl Berlín zvládat případnou další krizi. „Musíme dokázat dát takovou částku dohromady – a my toho schopni jsme. To je dobrá zpráva,“ prohlásil podle Reuters Scholz.

Argumentoval, že výše německého zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu má letos klesnout z 60,9 na 58 procent. Ukazatel by se tak dostal pod klíčovou hladinu 60 procent, kterou maastrichtská kritéria považují za dluhový strop.

„V takovém případě bychom dokázali vzdorovat krizi plnou silou,“ vysvětlil Scholz. „Vláda musí hospodářství aktivně pomoci i za cenu zadlužení,“ uvedl dříve v kontextu hrozby ekonomické recese i šéf spolkového průmyslového svazu Joachim Lang.

Na co ale miliardy navíc vynaložit? Analytik berlínského think-tanku Centrum pro evropskou reformu Christian Odendahl podle agentury Bloomberg míní, že by Německo mohlo masivně investovat do zlepšení své infrastruktury. Ať už datové nebo silniční.

Zvýšené výdaje by však mohly vést k porušení principu takzvané dluhové brzdy. Jde o zákaz vytvářet deficitní rozpočty spolkové i zemské, který se do německého ústavního pořádku dostal v roce 2010. Kancléřka Angela Merkelová na brzdě podle dřívějších vyjádření trvá, slíbila ale, že vláda odlehčí lidem i firmám.

Obavy, že by největší evropská ekonomika mohla spadnout do recese, se prohloubily, když Německo ve druhém čtvrtletí zaznamenalo hospodářský pokles o 0,1 procenta. Německá ekonomika se v poslední době potýká se slabší globální poptávkou, která má negativní dopad na německý export a průmysl. K potížím německé ekonomiky přispívá obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie.

Deutsche Bundesbank navíc ve svém aktuálním výhledu uvedla, že německá ekonomika přes léto pravděpodobně dál zeslábla. Zpráva tak naznačuje, že největší evropská ekonomika už je nyní v recesi, uvedla agentura Reuters. "Celkový výkon ekonomiky by se opět mohl mírně snížit," píše se v pravidelné měsíční zprávě centrální banky.