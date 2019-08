Lars Larsen zemřel. Zakladateli řetězce Jysk bylo 71 let | E15.cz

Společnost Jysk založil Larsen v roce 1979. Zaměřil se na prodej levného domácího zboží v podobě ložního prádla a zahradního nábytku. Postupem času se jeho nabídka rozšiřovala a dnes má Jysk více než 2500 obchodů ve 52 zemích s ročním obratem zhruba 4 miliardy dolarů.

Larsen odstoupil z vedení společnosti poté, co mu byla diagnostikována rakovina a jeho místo obsadil jeho syn Jacob Brunsborg. Lars Larson pro agenturu Bloomberg v roce 2013 uvedl, že by společnost, kterou založil, nikdy neprodal. „Prodal bych všechno, kromě Jysku. Je to jako mé dítě, a to přeci nechcete prodávat,“ uvedl podnikatel.

„Dánsko ztratilo jednoho ze svých gigantů,“ řekl Brian Mikkelsen, šéf dánské obchodní komory a bývalý ministr obchodu.

V době smrti byl Larsen podle indexu Bloomberg Billionaires jedním z nejbohatších lidí v Dánsku s majetkem v hodnotě více než tři miliardy dolarů.