Obchodní válka se rozjíždí. Čína oslabila jüan a zastavila zemědělský dovoz z USA | E15.cz

Čína reaguje na nová americká cla, která by se měla dotknout téměř veškerého jejího vývozu do Spojených států. Peking v pondělí domácí měnu jüan oslabil na nejnižší hodnotu za více než deset let a požádal státní společnosti, aby pozastavily dovoz zemědělských produktů z USA, napsala agentura Bloomberg.