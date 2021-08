Afghánistán: Nezvládneme dokončit evakuaci, varují státy | E15.cz

Mezinárodní letiště Hamída Karzaie v Kábulu patří v posledních dnech k nejrušnějším dopravním uzlům na světě. Je to prakticky jediná cesta pryč z Afghánistánu, kde převzalo moc radikální islamistické hnutí Tálibán. Hlavní roli v evakuacích diplomatů i afghánských spolupracovníků spojeneckých sil a jejich rodin hrají Spojené státy. Ty se ovšem hodlají stáhnout do 31. srpna. Prodloužení tohoto termínu odmítá jak Tálibán, tak USA. Repatriační lety organizují také Británie, Francie a mnohé další země. Všechny shodně uvádějí, že po odchodu Američanů již nebude na letišti bezpečno, a chtějí se stáhnout dříve, než americká armáda. Zároveň připouštějí, že nedokážou včas z Afghánistánu transportovat všechny, kteří by na to měli nárok.

Od začátku evakuací v polovině srpna se podle Bílého domu z Afghánistánu podařilo přepravit 82 300 lidí, u kterých panovaly obavy, že by jim pod vládou Tálibánu hrozilo nebezpečí.

USA na pomoc s evakuací do Kábulu poslaly přes 6000 vojáků, prvních 600 z nich ale ze země již zase odletělo. Podle ministra zahraničí Antonyho Blinkena bylo ve středu v Afghánistánu ještě 1500 amerických občanů. Deník The New York Times napsal, že i kdyby se podařilo udržet současnou rychlost evakuací 20 tisíc lidí denně, tak USA nestihnou do konce měsíce evakuovat 250 tisíc Afghánců s nárokem na zvláštní americké vízum.

Americké evakuační lety míří mimo jiné na spojenecké základny v Evropě, nejčastěji do Německa a do Itálie. V rámci 55 amerických záchranných letů do těchto dvou evropských zemí odletělo 7000 Afghánců, uvedl ve středu generál Tod Wolters. Po třech až čtyřech dnech v karanténě tito lidé zamíří na Dullesovo letiště poblíž Washingtonu, píše agentura AP.

Británie a Francii slíbily pokračovat v evakuačních letech do poslední možné chvíle. Letadla britské armády z Afghánistánu odvezla přibližně 11 tisíc lidí, z toho zhruba 7000 Afghánců.

Francie oznámila, že letecké evakuace z Kábulu ukončí v pátek večer. „Od zítřejšího (pátečního) večera už nebudeme moci v evakuacích dál pokračovat,“ řekl rozhlasové stanici RTL francouzský premiér Jean Castex. Francouzské úřady dosud z Afghánistánu přepravily stovku francouzských občanů a na 2000 Afghánců, napsala agentura Reuters.

Ukončení evakuačních letů z Kábulu ráno oznámily Polsko, Dánsko, Nizozemsko a Belgie. Podle dánské ministryně obrany Trine Bramsenové „lety do nebo z Kábulu již nejsou bezpečné“. Na palubě posledního dánského letu bylo přibližně 90 lidí, včetně dánských vojáků a diplomatů, kteří pomáhali s evakuací.

Také nizozemská vláda oznámila, že poslední evakuační let z Kábulu uskuteční dnes. Na základě pokynů od Spojených států má Haag evakuační operaci ukončit, napsal kabinet v dopise parlamentu. „Je to bolestná chvíle, protože to znamená, že navzdory obrovskému nasazení budeme muset na místě zanechat lidi, kteří mají na evakuaci do Nizozemska nárok,“ citovala z dopisu agentura Reuters. Nizozemsko zorganizovalo celkem 16 evakuačních letů, z nichž devět mířilo přímo do Nizozemska. Na palubě posledních dvou bylo 299 osob.

Také Španělsko se chystá ukončit evakuační lety tento pátek, informoval deník El País s odvoláním na zdroje z vlády.

Německá armáda zorganizovala ke středečnímu večeru 34 evakuačních letů, kterými z Kábulu přepravila do bezpečí 5193 osob. Z toho více než 3600 bylo Afghánců. Na palubě německých letounů byli také občané 45 dalších států.

Ve středu své síly z Afghánistánu začalo stahovat také Turecko, které původně nabízelo, že zajistí chod kábulského letiště. Podle tureckého ministra obrany Ankara evakuovala 1129 lidí, ministerstvo zahraničí uvedlo 1404 osob, píše agentura AFP. Navzdory očekávání evakuovalo své občany ze země i Rusko. Čtyři ruská vojenská transportní letadla ve středu odletěla z Kábulu s občany Ruska a dalších postsovětských zemí, byly to zatím jediné evakuační lety, které Moskva zorganizovala.

Česká republika zorganizovala tři evakuační lety, na jejich palubě vedle českých občanů přiletělo 170 Afghánců. Do Česka armádní letouny evakuovaly zaměstnance české ambasády, české vojáky, afghánské spolupracovníky velvyslanectví a české armády s rodinami a také Afghánce, kteří mají v Česku trvalý pobyt. Evakuační mise podle premiéra Andreje Babiše skončila. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek uvedl, že Česko již přepravilo všechny, kteří byli k evakuaci určeni, a dokončení operace označil za zázrak. Podle spolku Vlčí Máky, který pomáhá veteránům, nicméně ještě stále v Afghánistánu zůstávají někteří tlumočníci, kteří pomáhali české armádě.